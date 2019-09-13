6. Geleneksel Verigo Festivali yarın başlıyor

Yedidalga’da düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali cumartesi başlıyor.

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, 14-15 Eylül tarihlerinde, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının işbirliğinde Yedidalga’da düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali, 14 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Açılış töreninin ardından çeşitli etkinlikler düzenlenecek festival, 15 Eylül Pazar akşamı saat 20.30’de gerçekleştirilecek olan “Eski Kıyafet Defilesi” ile son bulacak.

Festivalde Halk Dansları, Modern Danslar, Müzik Grubları, Verigo gözlem ve resim

yarışması (4-8 ve 9-11 yaş arası), Minikler Şöleni, Sörf Gösterileri, En iyi Verigo ve ürünleri

yarışmaları yer alacak.

Tüm halkın davetli olduğu festivalde ayrıca paluze pişirilip ikram edilecek.