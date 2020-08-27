6 bin 370 TL çalmakla suçlanıyor

‘METYAT’ isimli şirkette meydana gelen ‘müstahdem tarafından sirkat’ suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ş., tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Sunalp, zanlının 21/22 Ağustos tarihleri arasında mobilya siparişlerini teslim ettikten sonra, teslim aldığı 6 bin 370 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek Ahmet Yatman’a teslim etmediğini kaydetti.

Polis, meselenin polisin bilgisine 26.08.2020 tarihinde yansıdığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ve sözlü olarak vermiş olduğu beyanlarında suçunu kabul etmediğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini, alınacak olan ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.