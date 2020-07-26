6 ayda 1.7 milyon farklı kullanıcı

Kıbrıs'ın 44 yıllık barış gazeteciliği geleneği Yenidüzen'in web sayfası www.yeniduzen.com'u 2020'nin ilk 6 ayında 1 milyon 746 bin 126 farklı kullanıcı ziyaret etti.

Dijital sayfaları ve uygulamaları yanı sıra internet gazeteciliğine de önemli yatırımlar yapan Yenidüzen bunun karşılığını alıyor.



Kıbrıs Türk basınında geniş haber merkezi, özel haberleri ve özgün yazarları ile yayın kitlesini sürekli artıran yeniduzen.com, Ocak-Haziran aylarında yine çok sayıda ülkeden, on binlerce okura ulaştı.



Web siteleri performans analiz servisi Google Analytics'in istatistiklerine göre Ocak-Şubat-Mart – Nisan – Mayıs - Haziran 2020 döneminde yeniduzen.com'da 11.898.700 sayfa görüntülemesi yapıldı.

7 gün 24 saat güncelleme kapasitesine ulaşan ve her an, en yeni gelişmeleri okurlarıyla buluşturan yeniduzen.com, gelişmeleri masa üstü bilgisayarları, tablet ya da mobil cihazlarından takip edenlerin en önemli başvuru adreslerinden biri oldu.



Google Analytics verilerine göre yeniduzen.com’da günlük etkin kullanıcı sayısı ortalama 58.894 , haftalık etkin kullanıcı sayısı da 162.707 oldu.



Kıbrıs’tan ABD’ye, Almanya’dan Hollanda’ya



Ocak-Haziran döneminde kullanıcıların % 60,51 'lik oranını oluşturan 1 Milyon 94 bin 752’si Türkiye data sistemi üzerinden Yeniduzen.com'a ulaştı, bu rakamın, Türkiye üzerinden data hizmeti alan Kıbrıs'ın kuzeyini de içerdiği ön görülüyor.

Türkiye'yi 439 bin 710 kullanıcı ile Kıbrıs izliyor.

6 aylık süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nden 65 bin 831, Birleşik Krallık'tan 37 bin 749 kullanıcı var.

Yenidüzen web sayfası istatistiklerinde Almanya'dan 28 bin 149, Fransa'dan 18 bin 026 ve Hollanda’dan 7 bin 477 kullanıcı dikkat çekti.

İşletim sistemi, cinsiyet, yaş



Kıbrıs’ın haber kaynağı yeniduzen.com, işletim sistemine göre % 79,88 oranında Android, % 20,12 oranında ise İOS kullanıcısı tarafından takip edildi.

Kullanıcıların % 81,80’i mobil, % 16,41’i masaüstü, %1,79’u de tabletlerden yeniduzen.com’a ulaştı.

Web sayfamız yeniduzen.com’u izleyenlerin % 53,19’unu erkekler, % 46,81’ini kadınlar oluşturdu.

Yaş kitlesine göre takip oranında ise % 29.54 ile 25-34 yaş grubu, % 24.36 ile de 35 – 44 yaş grubu öne çıktı.