5’linin kapısı aralandı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres liderler görüşmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamasında Guterres, liderlerin, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama, ve 30 Haziran 2017 tarihli çerçeve anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiklerini ifade ederek, 5’li görüşme olasılığı için çalışmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

İşte Guterres’in açıklamasından öne çıkanlar:

Odaklanmış ve samimi bir görüşme oldu.

Liderler siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bana yeniden teyit ettiler.

Statükonun sürdürülebilir olmadığı konusunda mutabık kaldılar.

11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama ve 30 Haziran 2017 tarihli çerçeve anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiler

Referans şartlarına mümkün olan en erken fırsatta ulaşmak için çaba ortaya koymayı kararlaştırdım

Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim.

Bu defaki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Açıklaması

Bu akşam Kıbrıslı Rum lider Sayın Nikos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki çabalara ilişkin durum değerlendirmesi yapmak amacıyla gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdim. Odaklanmış ve samimi bir görüşme oldu.

Her iki lider girişimimi memnuniyetle karşılayarak, iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi’nin 716 (1991) sayılı kararının 4. operatif paragrafı dahil olmak üzere tüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bana yeniden teyit ettiler.

Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider, aciliyet duygusu ile hareket ederek, Kıbrıs sorununa öngörülebilir bir gelecekte kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının her iki toplumun esenliği açısından büyük önemi haiz olduğu ve statükonun sürdürülebilir olmadığı konusunda mutabık kaldılar.

Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıslı Türk lider, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama, geçmiş yakınlaşmalar, ve kapsamlı çözüm yolunu açacak bir stratejik anlaşmaya varılabilmesini sağlamak için 30 Haziran 2017’de sunduğum altı maddelik çerçeveye olan bağlılıklarını teyit ettiler.

Bu görüşmeler ışığında, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olacak müzakerelere uzlaşılmış bir başlangıç noktası teşkil edecek referans şartlarına mümkün olan en erken fırsatta ulaşmak için çaba ortaya koymayı kararlaştırdım. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim. Bu defaki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir.

Bu görüşmenin gerçekleştirilmesindeki desteğinden dolayı Almanya Federal Cumhuriyeti hükümetine teşekkürlerimi iletmek isterim.

İngilizce tam metin

UN Secretary-General’s Statement on Cyprus

This evening I met informally with the leader of the Greek Cypriot Community, Mr Nicos Anastasiades, and the leader of the Turkish Cypriot Community, Mr Mustafa Akıncı, to take stock of efforts toward reaching a comprehensive settlement of the Cyprus problem. Our discussions were focused and frank.



Both leaders welcomed my engagement and reaffirmed to me their commitment and determination to achieve a settlement based on a bi-zonal, bi-communal federation with political equality as set out in the relevant Security Council resolutions, including OP4 of UN Security Council Resolution 716 (1991).



The Turkish Cypriot leader and the Greek Cypriot leader, motivated by a sense of urgency, agreed that achieving a comprehensive and durable settlement to the Cyprus problem within a foreseeable horizon is of utmost importance to the future well-being of both communities and that the status quo is unsustainable.



The Greek Cypriot leader and the Turkish Cypriot leader affirmed their commitment to the Joint Declaration of 11 February 2014, the prior convergences, and the six point framework I presented on 30 June 2017 with a view to achieve a strategic agreement paving the way forward for a comprehensive settlement.



In view of these discussions, I have agreed to extend my efforts to achieve terms of reference to serve as a consensus starting point for phased, meaningful, and results-oriented negotiations at the earliest feasible opportunity. In this regard, I committed to explore with the Turkish Cypriot leader and the Greek Cypriot leader and with the Guarantor powers the possibility to convene an informal five-plus-UN meeting at an appropriate stage. It is acknowledged that this time must be different.



I wish to extend my thanks to the government of the Federal Republic of Germany for its support in facilitating this meeting.