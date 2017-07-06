‘Birleşik Federal Kıbrıs’ hedefiyle İsviçre’nin Crans Montana şehrindeki zirvede yine kritik bir süreç başlıyor.

SAAT: 12.45

Taraflar sosyal medya üzerinden toplantıdan görüntiler paylaşıyor.



KKTC Cumhurbaşkanlığı/ twitter

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansının 9. gününün BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla başladığını sosyal meyda üzerinden duyurdu.



Mevlüt Çavuşoğlu/ twitter

Avrupa Birliği Genevra ofisi, toplantıya gözlemci olarak katılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'nin fotoğraflarını twitter üzerinden paylaştı.



EU in Genevra/ twitter

SAAT: 12.00

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres başkanlığındaki 5'li toplantı başladı. Bir saat sürmesi beklenen toplantının hemen ardından Guterres’in 13.00-13.30 saatlerinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, 13.30-14.00 saatlerinde de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşmesi öngörülüyor.



Foto James Ker-Lindsay/ twitter

Guterres ve heyet başkanlarının basına görüntü vermesinin ardından toplantıya geçildi.



UN Genevra / twitter

Garantörlerin de katılımıyla 5’li olarak gerçekleştirilen toplantıdan önce toplu fotoğraf çektirildi. Toplantıyı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini de gözlemci olarak izliyor.

SAAT: 11.50

VE GUTERRES GELDİ

Guterres'in merkeze gelişi kameralara şu şekilde yansıdı:

Görüntü: Kathimerini_Cy

SAAT: 11.45

AKINCI: GÜN BUGÜNDÜR!

Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı toplantısına gitmek üzere yola çıktığı sırada, UniteCyprusNow Gönüllüleri ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

Unite CyprusNow Gönüllüleri’ne çabaları için teşekkür eden Akıncı, “Gün bugündür” dedi, bugünün önemli bir karar günü olduğuna işaret etti.

Bugünün suçlama günü değil, Birleşik Federal Kıbrıs için birbirimize yardımcı olma günü olduğuna işaret eden Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’nın ifadeleri şöyle:

“Gün bugündür, yarının daha iyi bir fırsat sağlayacağına dair bir işaret yoktur.

Şu anda bütün partiler burada, uluslararası toplumun gözü üzerimizde, BM Genel Sekreteri de geliyor.

Karar günü… Umalım ki alacağımız kararlar Kıbrıs için hayırlı olsun”

(YENİDÜZEN)

SAAT: 10.45

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, dün akşam Crans Montana'ya giden Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

Akıncı ile Mogherini sabah 09.30’da, heyetlerindeki bazı yetkililerin de katıldığı toplantıda bir araya geldi. Mogherini, Kıbrıs Konferansı’nı gözlemci olarak izlemek amacıyla Crans Montana’da bulunuyor.

(TAK)

SAAT: 10.10

GUTERRES'İN GÜNDEMİ YOĞUN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs konferasına katılmak için yeniden Crans-Montana’da.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in Crans-Montana’daki programı açıklandı.

Guterres ilk olarak bugün Kıbrıs saatiyle 11.50-12.00 saatleri arasında heyet başkanlar ile basına görüntü verecek ardından da 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 5’li toplantıya başkanlık edecek.

Guterres’in bu toplantının hemen ardından 13.00-13.30 saatlerinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Guterres Kıbrıslı Rum Liderle görüşmesinin ardından 13.30-14.00 saatlerinde de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Genel Sekreter, 14.15-15-45 saatleri arasında da iki lider ve üç garantör ülkenin heyet başkanları ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 18.30’da, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak.

Antonio Guturres saat 20.00’de 2 liderle birlikte bir görüşme yapacak.

Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

(BRT/TAK)





SAAT: 09.30

YILDIRIM - TSİPRAS 'KIBRIS'I GÖRÜŞTÜ

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

TC Başbakanlık kaynaklarından verilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Tsipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen öneme vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.

(AA)

‘ÇERÇEVE’ HAZIR, GÖZLER BM’DE



Crans Montana’daki kaynaklar Genel Sekreter António Guterres’in müzakereler için oluşturduğu çerçeveye dair şu iddiaları ortaya koydu:



TOPRAK

Toprak düzenlemesi için yeni bir harita

( Kıbrıs Türk tarafının toprak oranı açısından % 29.1 ve % 29.2 üzerinden haritalar sunulmuştu. Oranlar anlamında fark sadece % 1)



MÜLKİYET



İki ayrı ‘mülkiyet’ rejimi

TOPRAK düzenlemesi yapılacak yerlerde %100 olmasa da MÜLKÜNDEN EDİLMİŞ SAHİPLERİNE avantaj sağlanmalı.

Toprak düzenlemesi olmayan bölgelerde %100 olmasa da KULLANICIYA avantaj sağlamalı.



GÜVENLİK



Yeni bir ‘Güvenlik Rejimi’

‘Tek yanlı müdahale hakkı’nın olmaması

(Türkiye’nin en son önerilerinde ‘tek taraflı müdahale hakkı’ olmadığı iddia edilmişti)

(Türkiye’nin en son önerilerinde ‘tek taraflı müdahale hakkı’ olmadığı iddia edilmişti) Garanti Anlaşması’nın sonlandırılması

Tüm Kıbrıslıların güvenliği için yeni bir ‘güvenlik sistemi’

Asker sayısının ilk günden itibaren kademeli azaltılması

Tüm askerlerin çekilmesi için ‘Gözden geçirme’ takviminin görüşülmesi





YÖNETİM

“Dönüşümlü Başkanlık” dahil Kıbrıslı Türklerin taleplerinin odağa alınması (2:1 oranı)

“Karar Alma Mekanizmalarında Etkin Katılım” için “ağırlık oy” bağlamının daha ileri tartışılması

(Federal senatonun 20 / 20, temsilciler meclisinin ¼ oranında olması yönünde uzlaşı sağlanmıştı. Ayrıca yargıda tam eşitlik için de anlaşılmıştı.)



ÖZGÜRLÜKLER

Türkiye ve Yunanistan vatandaşlarına Federal Kıbrıs’ta eşdeğer muamele

Daimi ikamette Türkiye vatandaşlarının eşitlikçi/adilane bir kotaya tabi olmalı.

‘Eşitlikçi/adilane’ tanımının görüşülmesi

(YENİDÜZEN)