"5'li görüşme için çok hızlı hareket edilmeyecek"

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, adaya geldi. Akıncı, Ercan Havalivanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Akıncı'nın açıklamaları şöyle;

"Olumlu bir adım attığımızı düşünüyorm"

"İlk olarak hedef açısından siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu federasyon bir kez daha hedef olarak belirlenmiştir".

"Siyasi eşitliğimizi ve onun unsurlarını içermeyecek çözüm gündemde değildir"

"Bundan böyle sırf müzakere olsun diye müzakere olmayacak. Süreç bu kez çok farklı olacak"

"BM'nin desteği çok önemlidir. Genel Sekreter, 5'li görüşmenin olabilmesi için bizzat uğraşacaktır. 5+1'den kasıt; iki lider, garantör devletler ve Birleşmiş Milletler'dir."

"BM, Kıbrıs sorunun çözümünde çok uğraşıyor. bu yüzden Birleşmiş Milletler yetkililerine çok teşekkür ederim."

"5'li için çok hızlı hareket edilmeyecek. Gerçekçi beklenti Kıbrıs sorununda yeni bir hareketlenmenin başlangıcıdır. Hızlı hareket edilmeyecek olmasının sebebi, katılımcı ülkelerin kendi içlerinde olan gelişmelerin yaşanacak olmasıdır."

"Bu süreç birlikte yaratılacak bir süreçtir. Biz gerek siyasi partilerle, gerek sivil toplum örgütleriyle gerekse de halkla her zaman herşeyi objektif bir şekilde paylaşıyoruz"