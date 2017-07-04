SAAT: 20:30

KIBRIS KONFERANSI BEŞLİ FORMATTA DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Konferansı, saat 20.30’da beşli fotmatta yeniden toplandı. Toplantıya, Kıbrıs’taki tarafların yanısıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı öncesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir görüşme yaptı.

SAAT: 19:30

Akıncı, Eide ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esben Barth Eide ile ikili bir görüşme gerçekleştiriyor.

Görüşme saat 19.15’te başladı.

SAAT: 19:12

Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı devam ediyor.

Bu sabah gerçekleştirilen toplantının ardından tarafların saat 20.00’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "KIBRIS KONFERANSI SON KONFERANS. ARTIK BURADA OLACAKSA DA OLMAYACAKSA DA BİR KARARIN VERİLMESİ GEREKİYOR"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı’nın "son konferans" olduğunu iddia ederek, "Artık burada olacaksa da olmayacaksa da bir kararın verilmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı’nın düzenlendiği Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konferansa iyi niyetle geldiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Ne istediğimizi biliyoruz. Tutumuzu da başından beri kırmızı çizgilerimizle birlikte açıkladık. Ama neticede bir çözüm olacaksa burada bu hafta bunun kararının verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Konferansı’nın "son konferans" olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz hafta konferansa katılarak bir çerçeve çizdiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz tüm konuların paket halinde zaman kazanılması için görüşülmesini önermiştik. Genel Sekreter de buna yönelik bir şeyler söyledi" dedi.

İYİ NİYETLE VE ESNEK TUTUM

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı’nda Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Söz verilmesine rağmen, hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük. Ama neticede burada bir çözüm olacaksa bu iyi niyetimizin karşı taraftan da görülüp samimi yaklaşılması gerekiyor."

Türkiye'nin konferans kapsamında bundan sonra da "ilkeleri" doğrultusunda çalışmalar yapacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Başından kırmızı çizgilerimizi koyduk. Öyle sıfır asker sıfır garanti gibi rüya bile olmayan, hayal bile olmayan konuların bizim için başlangıç noktası olmayacağını başlangıçta da söyledik, ilk akşam da söyledik, ilk sabah söyledik, şimdi tekrar söylüyoruz kayıtlara geçsin diye" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüm için büyük çabalar sarf edildiğini vurgulayarak, "Artık burada olacaksa da olmayacaksa da bir kararın verilmesi gerekiyor" dedi.

SAAT: 15:15

ÇAVUŞOĞLU: SIFIR ASKER, SIFIR GARANTİ HAYAL BİLE DEĞİL

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konferans merkezinden ayrıldı.

Çavuşoğlu çıkışta şunları söyledi; “Genel Sekreterinin belirlediği çerçeve içerisinde biz görüşlerimizi paylaşıyoruz. Gösterebileceğimiz esnekliği iyi niyeti gösteriyoruz ama bunun karşılık görmesi lazım. Maalesef karşı taraftan bugün kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygıları olabilir hatta dün bazı belge sızdırmalar, hareketler de gördük, söz verilmesine rağmen ama neticede burada bir çözüm olacaksa bu iyi niyetimizin karşı taraftan da görülüp samimi yaklaşılması gerekiyor. Bundan sonra da yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz, kendimize güvenimiz var. Başından kırmızı çizgilerimizi koyduk, böyle sıfır asker, sıfır garanti gibi rüya bile olmayan, hayal bile olmayan konuların getirilmesi bizim için başlangıç noktası olmayacağını daha ilk akşamdan söyledik”



Esra Aygın'ın paylaşım

SAAT: 15.00

AKINCI: BEN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Konferans merkezinden ayrılırken, basına açıklama yapan Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, "Ben size her zaman gerçeği söyledim. Bugünün gerçeği bu, bizim ve Türkiye’nin önerisi, BM Genel Sekreterinin ön gördüğü çizdiği çerçeve içerisinde olmuştur. Kıbrıs’ta artık bir çözüm sağlamak için ve bunu bu günlerde yapmak için ben elimden geleni yapıyorum" dedi.



Foto TAK

Akıncı, bugün öğleden sonra da çalışmalar yapılacağını ve akşam saatlerinde de yine toplanma olasılığının büyük olduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelmesinin iyi olacağını; Kıbrıslı Türk siyasi partilerin ortak açıklamasını da doğru bulduğunu söyledi.

Guterres’in gelip gelmeyeceğine bugün ve yarınki durumu gördükten sonra karar vereceğini belirten Akıncı, “Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak tavrımız bu. Umarız buna uygun gelişmeler olacak” dedi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI KONFERANS MERKEZİNDEN AYRILIRKEN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI pic.twitter.com/covdZMGz8R — KKTCCumhurbaşkanlığı (@KKTCCB) 4 Temmuz 2017

SAAT: 14.45

Kıbrıs Konferansı’nda garantörlerin de katıldığı beşli toplantının tamamlanmasının ardından Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve delegasyonu konferans merkezinden ayrıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Kıbrıslı Türk, Türkiye ve İngiltere delegasyonlarının konferans merkezinden ayrılmadığı gözlemlendi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, önce BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, daha sonra da İngiltere’nin Lefkoşa Yüksek Komiseri Matthew Kidd ile ard arda görüşme gerçekleştirdi. Kotzias da görüşmelerin ardından konferans merkezinden ayrıldı.

(TAK)

SAAT: 14.00

ANASTASIADIS: UMARIM UMUT IŞIĞI DOĞAR

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis,i toplantı çıkışında açıklama yaptı. Güvenlik ve garantilerle ilgili soru üzerine Anastasiadis, "Tüm tarafların Genel Sekreter'in çizdiği çerçeve dahilinde öneriler getirmesini umuyorum ki tekrar umut ışığı doğsun" dedi



Esra Aygın'ın paylaşımı

SAAT: 13.30

1 Masanın 'Güvenlik ve Garantiler'le ilgili topantısı az önce sona erdi. Gazeteci Esra Aygın son gelişmeleri aktarılyor

SAAT: 12.32

Sigmalive Kıbrıs Konferansında Türkiye'inin 'Güvenlik ve Garantiler' önerilerini TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'şn bu fotoğraf ile özetledi

SAAT: 12.00

KOTZIAS'TAN İLGİNÇ İDDİA

Garantörler 5'li toplantı için merkeze geldi. Toplantıya ilk gelen TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basının "Umutlu musunuz" sorusuna karşılık herhangi bir açıklama yapmazken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, basına, "Bir gün size dün neler olduğunu ve Türkiye'nin amacıyla ilgili itirafını anlatacağım" dedi.

Κοτζιάς:Κάποια στιγμή θα σας πω τι εξομολογήθηκαν οι Τούρκοι για τις προθέσεις τους #ConferenceonCyprus #Cyprustalks pic.twitter.com/eb3mfnC5cT — Καθημερινή Κύπρου (@Kathimerini_Cy) 4 Temmuz 2017

Kıbrıs Konferansını takip eden iki gazeteci Esra Aygın ve Aysu Basri Akter, son gelişmeleri Crans Montana'dan aktarıyor

SAAT: 11.23

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın sözcüsü Barış Burcu, Twitter hesabından toplantının başladığını duyurdu.

Burcu: Günün ilk toplantısı başladı. Güne, garantörlerin de yer aldığı İkinci Masa toplantısı ile devam edeceğiz.



Burcu:Yine yoğun yeni bir güne başladık.

SAAT: 11.15

Crans Montana'da devam eden Kıbrıs Konferansı 7. gününde. Güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konuların ele alınacağı ikinci masa toplantısıyla bu sabah 11.00'de (Kıbrıs saatiyle) başladı. Bir saat sürmesi beklenen toplantının ardından saat 12.00'de (Kıbrıs saatiyle) 5'li toplantıya geçilmesi bekleniyor.

Toplantıya önce Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis daha sonra da Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı geldi. Anastasiadis gazetecilere seslenip geçerken, Akıncı, “nasılsınız” sorusu üzerine “Her gün yeni bir gündür... Bekleyip görelim” yanıtını verdi.

SAAT:09.30

SİZOPULOS, KLİRİDİS VE MÜZAKERE GRUBU ÜYELERİNDEN BAZILARI CRANS MONTANA’DAN AYRILIYOR



Kıbrıs konferansı dolayısıyla Crans Montana’da bulunan Rum yetkililerinden bazılarının adaya döneceği bildirildi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, “yükümlülüklerinden dolayı” yarın adaya dönmesi bekleniyor.

Sizopulos’un dönüşünün konferanstaki gelişmeler ve görüşmelerle bir ilgisinin olmadığı; programında uzun bir zaman önceden planlanmış bir Londra ziyaretinin bulunduğu belirtildi.

Haberlere göre Rum Başsavcı Kostas Kliridis ve müzakere grubu üyelerinden Kipros Hrisostomoidis ile Polis Poliviu da, özel yükümlülüklerinden dolayı bugün Crans Montana’dan ayrılacak.

(TAK)

SAAT:09.24

BM Kıbrıs Rum tarafının öneri paketini yeniden hazırlamasını istedi

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs Rum tarafının, yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak, güvenlik ve garantiler, ve Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele konularındaki önerilerinden oluşan paketi kabul etmeyerek kendilerinden yani bir öneri paketi hazırlamalarını istedi.

Crans Montana’da devam etmekte olan Kıbrıs Konferansı’nda, dün Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları, BM’ye, açıkta kalmış olan temel konulardaki – yani yönetim ve güç paylaşımı başlığı altında etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık, mülkiyet başlığı altında kimlerin mülklerine dönme önceliği olacağı, toprak başlığı altında toprak düzenlemelerine tabi olacak bölgeler, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele ve güvenlik ve garantiler – önerilerini bir paket şeklinde sundular. Garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ise sadece güvenlik ve garantiler başlığında öneri sundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, BM, Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin Genel Sekreter Antonio Guterres’in geçtiğimiz gün müzakerelerin devamı için çizdiği çerçevenin dışında olduğunu belirtti. Özellikle yönetim ve güç paylaşımı başlığı altındaki önerilerin sorunlu olduğu öğrenildi.

Bu talep üzerine, Rum tarafı önerilerini yeniden şekillendirerek BM’ye sundular.

BM’nin Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın önerilerini çerçeveye uygun bulunduğu belirtiliyor.

BM, tarafların önerilerinin Genel Sekreter Guterres'in çizdiği çerçeveye uygun olup olmadığını ölçmek için bir puanlama sistemi kullanıyor.

Cuma günü Crans-Montana’ya gelen BM Genel Sekreter Guterres, müzakerelerin, temel konuları içeren bir paket üzerinden devam etmesi konusunda taraflar arasında bir mutabakat sağlamış, bu paketin, süreci kapsamlı bir çözüme taşıyabileceğini belirtmişti. Söz konusu paket anlayışı çerçevesinde, tarafların yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele ve güvenlik ve garantiler konularını birbiri ile bağlantılı şekilde ele alarak karşılıklı, eş zamanlı adımlar atabilecekleri öngörülmüştü.

Ancak kaynaklar, paket anlayışına rağmen dün, tarafların, ellerindeki müzakere kartlarını açmak için hala karşı tarafın elini görme eğilimi içinde olduklarını vurguladı.

SAAT: 10.33

Basın, toplantıların gerçekleştiği merkezin önünde yine yerini aldı, tarafların az sonra gelmesi bekleniyor.



Foto James-Ker Lindsay'in tweeti

PAKETLER SUNULDU, GÖRÜŞMELER SÜRECEK

"Birleşik Federal Kıbrıs" hedefiyle İsviçre'nin Cranz-Montana kasabasındaki Kıbrıs Konferansı 6'ncı gününü geride bıraktı.

Garantörler “Güvenlik ve Garantiler” başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlikler ise tüm başlıklardan oluşan paket önerilerini Birleşmiş Milletler'e sundu.

BM, kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerinin birer kopyasını tüm taraflara dağıttı. Gün boyunca taraflar arasında yer alan görüşmeler 6'ncı gün de tamamlandı.

Paket önerilerin sunulmasının ardından İKİ ayrı masada TARAFLAR bir araya geldi.

Tüm tarafların BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırlanan paketleri BM'ye sunmaları sonrasında Kıbrıslı Türk lider Akıncı'nın Rum liderle yaptığı "İkinci Masa" toplantının ardından, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları ile 3 garantörün bir araya geldikleri "Birinci Masa" toplantısına geçildi.

"İkinci Masa" toplantılarında, güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’ndaki toplantıların tamamlanmasının ardından, Crans Montana’daki Kıbrıslı Türk siyasileri bilgilendirdi. Kıbrısı Rum lider Nikos Anastasiadis de "Ulusal Konsey"i hemen yan odada topladı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı paket sunduğu görüşmenin ardından, gazetecilerin “İyimser misiniz?” sorusuna “Bu haftanın karar haftası olduğunu söyledim. Hep beraber göreceğiz” yanıtı vermişti. Akıncı, en son görüşmeden çıkışta da "İyi niyetle çalışıyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Konferansı'ndaki son durum değerlendirildi.

Çavuşoğlu, sabah yapılan 5'li toplantının ardından dün öğleden sonra Le Regent Kongre Merkezi'ne yeniden giderek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

SAAT: 09.00

ERDOĞAN VE MAY’DEN KIBRIS TRAFİĞİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

(AA)

SAAT: 01.00

SİYASİ PARTİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nda tarafların öneri paketi sunması sonrasında Crans Montana’da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile siyasi parti başkan ve temsilcilerini bilgilendirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı Kudret Akay ve UBP temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.