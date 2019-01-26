5'inci kattan beton zemine düştü

Lefkoşa Kermiya bölgesinde bu sabah bir inşaatta meydana gelen iş kazasında beşinci kattan aşağı düşen 23 yaşındaki Serhat Saçma ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada saat 08:30sıralarında Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, Vipera Inşaat şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalışmakta olan 23 yaşındaki Serhat Saçma dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Serhat Saçma kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.