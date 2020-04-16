"5G antenleri henüz yerleştirilmedi"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti Telekomünikasyon Dairesi, CYTA’nın mobil iletişim anteninin ateşe verilmesinin ardından dün yaptığı açıklamada, henüz 5G antenlerinin yerleştirilmesine başlanmadığını açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Telekomünikasyon Dairesi’ne ait mobil iletişim anteninin, Korona virüsü yaydığı şeklinde tüm dünyada dile getirilen iddialar sonrasında ateşe verilmesinin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in dün konuya ilişkin bir açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, henüz hiçbir şirkete 5G kablosuz ağı kurulumu veya anten yerleştirmesi için izin verilmediğini belirterek, söz konusu antende yapılan işlemin, artan talebin karşılanması amacıyla antenin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise, CYTA anteninin ateşe verilmesi olayına ilişkin araştırmalarını sürdüren Rum polisinin, 5G antenlerine ilişkin komplo teorilerini sosyal medyadan paylaştıkları belirlenen 22 kişiyi yakın takibe aldığını yazdı.

Söz konusu antenin 20 yıldan beridir söz konusu noktada olduğunu vurgulayan gazete, yalan haberlere inanarak gerçekleştirilen eylem sonrasında 22 kişinin ifadeye çağırılacağını da aktardı.