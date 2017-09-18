58 trafik kazası, 1 ölü, 9 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz hafta 58 trafik kazasın meydana geldi, bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11– 17 Eylül tarihlerini kapsayan sürede 58 trafik kazası meydana gelirken, kazalardan, biri ölüm, yedisi yaralanma ve 50’si de hasarla sonuçlandı.



Ölümle neticelenen kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 9 kişi yaralandı.



Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının; 20’si süratli araç kullanmak, 15’i yakın takip, 10’u kavşakta durmamak, 8’i dikkatsiz sürüş ve 5’i de diğer etkenlerden kaynaklandı.



Kazalarda toplam hasar miktarı 351 bin 700 TL olarak belirlenirken, bölgelere göre dağılımı şöyle:



“Lefkoşa: 26, Mağusa: 17, Girne: 10, Güzelyurt: 2,İskele : 3”



TRAFİK KONTROLLERİNDE YAKLAŞIK 7 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ



Polis tarafından 11– 17 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 7 bin 329 araç sürücüsü kontrol edildi.



Kontrol edilen araç sürücülerinin 918’i ile ilgili ileri işleme gidildi.



İşlem yapılan araç sürücülerinin; 207’si süratli araç kullanmak, 14’ü tehlikeli sürüş yapmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 27’si alkollü araç kullanmak, 176’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 143’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 14’ü “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 213’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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