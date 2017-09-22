57’NCİ SEZON BAŞLIYOR

FAIR PLAY ÖN PLANDA OLSUN... Yeni sezonun ilk düdüğü bu akşam Güzelyurt’ta çalacak. 30 haftalık maratonda takımlar başarılı olabilmek için ter dökecekler. Futbol kamuoyunda en büyük temenni, Fair - Play ruhunun ön planda olduğu bir sezonun yaşanması 139 GÜNLÜK HASRET BİTİYOR... Yeni sezonla birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organize ettiği ülke futbol lgilerinde 57’nci sezona adım atılmış olacak. Geride bıraktığımız sezon Mayıs ayında noktalanırken, ülke futbolunda 139 günlük hasret bugün sona erecek

Ülke futbol liglerinde 57’nci sezon bugün başlıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurulmasından sonra 1955 – 56 sezonunda 6 takım ile başlayan mücadelede 56 sezon geride kaldı. Ülke futbolunun en üst ligi olan K-Pet Süper Lig’de bu akşam Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Binatlı karşılaşmasıyla birlikte 57’nci sezona ilk adım atılmış olacak.

İlk defa iki ligde 16’şar takım

KTFF tarafından belirlenen geçiş sezonlarının ardından ülke futbolunun en üstünde iki lig yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ilk defa 16 takımla oynanan K-Pet Süper Lig’in ardından bu sezon da Birinci Lig 16 takımlı formata getirildi.

Geride bıraktığımız sezon

Geride bıraktığımız sezon Yenicami’nin şampiyonluğu ile tamamlanan K-Pet Süper Lig’e Mağusa bölgesi ekiplerinden Dumlupınar ile Mormenekşe’nin yanı sıra Mesarya bölgesi ekibi Değirmenlik veda etmişti. Bu ekiplerin yerine yeni sezona Birinci Lig Kırmızı Grup’ta Merit Alsancak Yeşilova, Birinci Lig Beyaz Grup’ta Ozanköy şampiyon olarak yıllar sonra ülke futbolunun en üst ligine yükseldi. Birinci Lig Play-off finalinde Göçmenköy’ü mağlup eden Yeni Boğaziçi de bir yıllık aradan sonra Süper Lig’e geri dönüş yaparak yeni sezonda bu ligde yer alma hakkını elde etti.

En çok şampiyon olan Çetinkaya

Yeni sezonla birlikte 57’nci sezona merhaba diyecek olan Süper Lig’de en fazla şampiyon olan takım GAÜ Çetinkaya olarak görülüyor. Tamamlanamayan 1963 – 64 sezonuna ek olarak oynanamayan 1964 - 65, 1965 - 66, 1966 – 67, 1967 – 68 ve 1974 – 1975 sezonları dışında oynanan 56 sezon içerisinde Çetinkaya 14 kez mutlu sona ulaşarak 9 şampiyonluğu bulunan Gönyeli Türk Spor Kulübü’nün önünde açık ara birinci sırada bulunuyor. Ligde en fazla şampiyonluğu bulunan takımlar sıralamasında ise 8’er şampiyonlukla Yenicami ve Mağusa Türk Gücü üçüncü sırada yer alıyorlar.

En çok gol kralı olan isim Erbay Gönelli

Ülke futbolunun en üst liginde gol krallıklarına bakıldığında en fazla gol kralı olan isim Erbay Gönelli. 9 kez gol kralı olan Gönelli, bu krallıkların 8 tanesini Gönyeli Türk Spor Kulübü’nde, bir tanesini de Gençlik Gücü’nde yaşadı.

En fazla gol atarak kral olan isim Yasin Kansu

Ülke futbolunun en üst liginde en fazla gol sayısına oluşarak gol kralı olan isim ise Yasin Kansu. Kansu Küçük Kaymaklı forması ile 2009 – 2010 sezonunda kaydettiği 49 golle bu alanda açık ara zirvede yer alıyor.

Yabancı gol kralları

Ülke liglerinde yabancı futbolcu statüsü ile yer alarak gol kralı olan dört isim bulunuyor. Ali Osumanua Gönyeli forması ile, Jacques Mbuyamba Mukendi Çetinkaya ve Gönyeli formaları ile, Geoffrey Massa ve John Ebuka Okoye Yenicami formaları ile en üst ligde gol kralı olmuş isimler.

Farklı takımlarda gol kralı olan isimler

Farklı takımlarda gol krallığı yaşamış isimler ise Sertaç Karayel ve Ertaç Taşkıran. Sertaç Karayel Doğan Türk Birliği’nin yanı sıra Yalova ve Binatlı’da bu sevinci yaşarken Ertaç Taşkıran Türk Ocağı, Tatlısu ve Bostancı Bağcıl’da gol kralı olma başarısı gösterdi.

Süper Lig statüsü

K-Pet Süper Lig’de yer alan 16 takım çift devreli lig usulüne göre 30 haftalık lig maratonunda birbirleri ile karşılaşacaklar. 30 hafta sonunda ligin ilk sırasında yer alacak olan takım şampiyonluğa ulaşacak. Ligin son iki sırasında yer alacak olan takımlar ise lige veda edecek. 14, 13, 12 ve 11’inci sırada yer alacak olan takımlar Play-out grubunu oluşturacak ve bu takımların normal sezonda elde edecekleri puanlar yarıya bölünerek tek devreli maçlar oynayacaklar. Bu maçlar sonunda 4’lü grubun son basamağında yer alacak olan takım lige veda edecek olan üçüncü takım olacak.

Birinci Lig statüsü

Süper Lig’de olduğu gibi Birinci Lig’de de 16 takım 30 haftalık lig mücadelesinde çift devreli usulle maçlar oynayacaklar. 30 hafta sonunda 15 ve 16’ncı sırada yer alacak olan iki takım Bölgesel Terfi Müsabakaları 1’inci Ligi’ne düşecek. Ligde ilk sırada yer alacak olan takım şampiyon olarak, ikinci sıradaki takımla beraber doğrudan Süper Lig’e terfi etmeye hak kazanacak. 3, 4, 5 ve 6’ncı sırada yer alacak olan takımlar puanları yarıya bölünerek Play-off grubunu oluşturacak. Tek devreli maçların ardından grubu ilk sırada tamamlayan ekip Süper Lig’e yükselecek son takım olacak. Ligde 11, 12, 13 ve 14’üncü sırada olan takımlar da puanları yarıya bölünerek Play-out grubunu oluşturacak. Tek devreli maçların ardından grubun son sırasında yer alacak olan takım BTM 1’e düşecek son takım olacak.

21 yaş altı futbolcu bulundurma ve oynatma zorunluluğu

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 21 yaş altı futbolcu bulundurma ve oynatma zorunluluğu çerçevesinde genç futbolcuların daha fazla forma giymesi amaçlanıyor. Süper Lig’de takımlar 18 kişilik müsabaka isim listesinde 01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu en az 1 futbolcuyu en az toplamda 90 dakika oyunda tutma ve/veya oynatmak zorunluluğu bulunuyor. Birinci Lig’de ise en az iki futbolcu toplamda 100 dakika oyunda kalmak zorunda olacak.

Gece maçları

Daha önce sadece Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan gece karşılaşmaları, sezonlar geçtikçe diğer bölgelerde de artış gösteriyor. Geride bıraktığımız sezon Girne, Güzelyurt ve Mağusa’da statların ışıklandırılması sonrası bu sezon da Lefke ve İskele’de belirlenen statların ışıklandırma çalışmaları sürüyor. Bu bağlamda sezon içerisinde oynanacak olan haftalarda gece karşılaşmalarının sayıları da artış gösterecek.