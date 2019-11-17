57 Milyon Dolar’lık ihracatın 3,6 Milyonu hurdalardan

Bu yıl Ocak ayından Temmuz ayına dek ülkeden yurt dışına 57 Milyon Dolar’lık ürün gönderilirken bunun 3 Milyon 600 Dolar’ı hurdalar oldu. Bu rakam 2018 yılının aynı dönemlerinde ise yapılan 71 Milyon Dolar’lık ihracatta 4 Milyon 600 Bin Dolar’a ulaşmıştı. Yurt dışına önemli ölçüde hurda gönderen Asbuzu Ticaret Direktörü Üzeyir Altuntaş: “Yıllık 30 bin ton civarında hurda ihracatı yapıyoruz, en büyük yoğunluk hurda araçlarda. Bu çevre açısından da çok büyük bir iş, vatandaş bunun bilincinde olmalı, hiçbir şeyi atmamalı, değerlendirmeli”

Fehime ALASYA

Her yıl ülkeden ihraç edilen ürünler arasında önemli ölçüde yer alan hurda ihracatı bu yıl da en çok ihraç edilen üçüncü ürün oldu. İçinde bulunduğumuz yılın ilk yedi ayında 57 Milyon Dolar’lık ihracat gerçekleştirilirken, bunun 3 Milyon 600 Bin Dolar’ı hurdalara aitti.

Toplam ihracat içerisinde Süt Ürünleri ve Narenciye ihracatından sonra en büyük paya sahip Hurdalar oldu. Ülkede hurda ihracatı yapan Asbuzu Tic. Ltd. Direktörü Üzeyir Altuntaş, yıllık 30 bin ton civarında hurda ihracatı yaptıklarını anlattı, bunun önemli ölçüde hurda araçlar olduğunu ifade etti.

Altuntaş, yaptıkları işin çevre üzerindeki etkilerine olumlu yansımasının da altını çizdi.

Narenciye ve süt ürünleri gibi ürünlerin ardından üçüncü sırada yer alan ‘hurdalar’ ihracatı, son on yıldır aşağı yukarı bu sıralamadaki yerini koruyor.

“Genel olarak gerilemedeki neden döviz kaynaklı”

İhracatta rakamlar her geçen yıl düşerken, hurda ihracatı da benzer oranlarda geriledi. Bu gerilemeyi değerlendiren Altuntaş, bunun dövizden kaynaklandığını belirtti.

İçinde bulunduğumuz yıldaki yedi aylık dönemdeki ihracat, bir önceki yılın aynı dönemlerine kıyasla yüzde 19 oranında bir düşüş göstererek 58 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında ise bu rakam 71 Milyon Dolar’dı.

2018 yılındaki 71 Milyon Dolar’lık ihracatın 4 Milyon 600 Dolar’ını hurdalar oluştururken, 2019’daki 58 Milyon Dolar’lık ihracatın 3 Milyon 600 Dolar’ında yer aldı.

Hurda ihracatında ‘altın yıllar’ 2011 ve 2012

Son on yıldır ülkeden yapılan toplam ihracatların içinde en verimli dönem 2013 ve 2014 yılı oldu. Bu yıllarda 120 ile 133 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleşti.

2019 yılındaki 57 Milyon Dolarlık ihracat ile son on yılın en düşük mal gönderimini gerçekleştirmiş olduk.

Bu tablodaki seyirde ise Hurda ihracatının on yılık süredeki altın çağları ise 2011 ve 2012 yıllarında yaşandı.

Bu yıl yaklaşık 4 Milyon Dolar’a kadar gerileyen hurda ihracatı, söz konusu yıllarda 14 Milyon Dolar’a kadar yükselmişti.

Hurda ihracatının altın yıllarını değerlendiren Altuntaş, bunu o dönemlerde yaşanan inşaat sektöründeki gelişime bağladı. Altuntaş, “Tüm sektör bir birine bağlıdır. İnşaat, sanayi geriledikçe biz de geriliyoruz. Taş ocakları, inşaat, hurda atıkları hepsi bir birden bağlı olduğu için ihracat geriledikçe hurdalarda da gerileme olur, örneğin 2011, 2012 yılında inşaat patlaması olmuştu, oradan bize de çok büyük pay çıktı. Genel olarak gerilemenin sebebi ise döviz, buna bağlı iş sektöründeki tedirginlik. Şu anda hem burada hem Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Genel olarak gerilemedeki neden döviz kaynaklı yüzde 50, 60’a varan kaybımız oldu.” dedi.



Hurdalar ayrıştırılıyor.



Kablo hurdalardan elde edilen atıklar.



Hurdalar getirilen van araçlar üzerinde tartılıyor ve değerlendiriliyor.



Araba akülerinden elde edilen atıklar.



Hurda ihracatındaki en büyük paya sahip, önemli ölçüde yer tutunan hurda araçlar.



Hurdalar ayrıştırıldıktan sonra preslenip, yurt dışına gönderilmeye hazır hale getiriliyor.

Asbuzu Tic. Ltd. Direktörü Üzeyir Altuntaş:

“Yıllık 30 bin ton civarında hurda ihracatı yapıyoruz, en büyük yoğunluk hurda araçlarda”

Yıllık 30 bin ton civarında hurda ihracatı yaptıklarını anlatan Asbuzu Tic. Ltd. Direktörü Üzeyir Altuntaş, bunun önemli ölçüde hurda araçlar olduğunu ifade etti.

Yaptıkları için çevre üzerindeki etkilerine olumlu yansımasının altını çizen Altuntaş, sektördeki sıkıntılara da değindi.

Hem ihracatta hem de hurda ihracatındaki gerilemeyi değerlendiren Altuntaş, vatandaşa da YENİDÜZEN aracılığıyla mesaj gönderdi.

Türkiye’deki baba mesleğini Kıbrıs’a taşıdığını anlatan Altuntaş, bu alanda nasıl iş hayatına atıldığını, neler yaptıklarını şöyle özetledi:

"Türkiye’de de aynı işi yapıyordum. Çekirdekten yetişmeyiz, bu iş benim baba mesleğim. Babam da Mersin'de bu işi yapıyordu. Kıbrıs ile bağlantıları oradan vardı. 90'lı yıllarda adaya geldik ve bu işi yapmaya başladık. Burada metal hurda topluyoruz. Burada sınıflarına göre hurdaları ayrıştırıp yurt dışındaki fabrikalara gönderiyoruz.

Demir kısmı inşaat demiri oluyor. Alüminyum olanlar yeniden alüminyuma dönüşüyor.

Alüminyum, demir, bakır, kurşun, pirinç, krom, kablo gibi ana metaller var, bunlar sınıflara ayrılıyor.

Bunları insan iş gücüyle ayrıştırıyoruz. Elektrik kablolarını makineyle ayrıştırıyoruz. Oto akülerden çıkan kurşunu akü yerimizde ayrıştırıyoruz. Her sınıfın farklı bir işlenme alanı var.”

“En büyük yoğunluk hurda araçlarda”

Hurdaların özellikle büyük şirketlerden veya devlet birimlerinden çıktığını anlatan Altuntaş, hurda araçların başı çektiğini anlattı. Yıllık ortalama 30 bin ton civarında hurda ihracatı yaptıklarını belirten Altuntaş, “En büyük yoğunluk hurda araçlardan çıkıyor. Ortalama yıllık 30 bin ton civarında hurda ihracatı yapıyoruz. Adanın hurda kapasitesi yıllık 40 bin ton civarındadır zaten. İhracatın yüzde doksanını biz yapıyoruz.” dedi.

“Devlet desteklemeli, bu çevre açısından da çok büyük bir iş”

İnsanların atıklar, hurdalar konusunda son yıllarda giderek bilinçlendiğine de değinen Altuntaş, bu bağlamda çevre temizliğine de dikkat çekti.

Devletin de bu alanda daha fazla atılım yapması gerektiğini işaret eden Altuntaş, “Hem ekonomik hem de çevre açısından adaya büyük bir katkı sağlıyoruz.

İnsanlar artık bilinçleniyor. Çöpe atmak yerine getirin değerlendirelim, ufak tefek katkı sağlayın. Bizi arasınlar, biz hurdaları gelip değerlendiriyoruz ve alıyoruz. Çöpe atmasınlar, bunlar değerli şeylerdir.

Gelişmiş ülkelerde Türkiye'de devletler destek veriyor. Makine, kredi hibeleri gibi destekler veriyor çünkü bu çevre açısından da çok büyük bir iş.” dedi.

“Hiçbir şeyi atmasınlar, her şey değerlidir”

Ülkedeki bilincin yayılması için de çaba sarf ettiklerini belirten Altuntaş, “Ekiplerimiz geziyor, anlatıyor. Fabrika atıkları yine iyi de ev atıkları konusunda vatandaş bilinçsiz.

Burada kilo başına değerlendirme yapılıyor, metalin değerine göre de ücretlendiriliyor.

Hiçbir şeyi atmasınlar, her şey değerlidir. Hurda metallerini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız bizi 03922335795, 0533 832 5151 ve 0533 826 29 86 telefonlarından arayıp bilgi alabilirler.” diyor.

En büyük sıkıntı kalifiye eleman

Sektördeki en büyük sıkıntının eleman bulmak olduğuna değinen Altuntaş, özellikle kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarını, yurt dışından getirmekte ise birçok devlet prosedürü ile karşılaştıklarını dile getiriyor.