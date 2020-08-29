Sağlık Bakanlığı’nın 13 Temmuz’da verdiği izinle, önceki güne kadar 6 bin 613 yurttaş özel hastanelerde PCR testi yaptı.

Devlette ise talebe göre yapılan PCR test sayısı 42 bin 834… Devlet ayrıca özel hastanelerde de binlerce PCR testi yaptırdı.

Devrim DEMİR

1 Temmuz’dan bugüne kadar hem Devlet Hastanesi’nde, hem de PCR testlerinin yapıldığı üç ayrı özel hastanede binlerce kişiye PCR testi yapıldı.

Özellikle hava yolu ile gelenlerin testleri için özel hastanelerden destek istendiği öğrenilirken, 1 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında en çok PCR testi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapıldığı da kayıtlara geçti.

Yakın Doğu Hastanesi, Kolan Hastanesi, Mağusa Hastanesi ve Elite Hospital de bu süreçte hem devletin talep ettiği, hem de yurttaşların özel PCR testlerini yapıyor.

Soydan: “Mağusa ve Lefkoşa Hastanesi’nde 42 bin 834 PCR testi yapıldı”

Yataklı Tedavi Kurumları Daire Müdürü Doktor Cenk Soydan, 1 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi, Mağusa Hastanesi’nin yanı sıra Yakın Doğu Hastanesi, Kolan ve Elite Hastanesi’nden de ek destek alındığını kaydetti.

Soydan YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre, 1 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 31 bin 34 test, Mağusa Hastanesi’nde ise 11 bin 800 PCR testinin yapıldığını kaydetti.

1 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında nerede, ne kadar PCR? Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde talebe göre yapılan sayısı: 31 bin 34

Mağusa Hastanesi: 11 bin 800

Yakın Doğu Hastanesi: 5 bin 252

Kolan Hastanesi’nde talebe göre yapılan sayısı: 92

Elite Hospital’de talebe göre yapılan PCR sayısı: 1000

YDÜ'nün devlet için yaptığı PCR sayısı: 17 bin 640

Kolan Hastanesi’nde bakanlık talebi ile yapılan PCR sayısı: 5855

Kolan Hastanesi’nden kurumların yaptırdığı PCR sayısı: 269

Elite Hospital’de devletin talebiyle yapılan test sayısı: 1120

Özel hastanelerde 6 bin 613 kişi PCR yaptırdı…

Artış gösteren vakaların ardından tedirgin olan birçok kişi ise soluğu özel hastanelerde aldı. 13 Temmuz itibarı ile Sağlık Bakanlığı izni ile özel hastanelerde PCR testi yapmaya başladı.

Açılımın ardından 57 günde 6 bin 613 yurttaş özel hastanelere başvurarak PCR testi yaptırdı.

Yakın Doğu Hastanesi’nde 5 bin 252, Kolan Hastanesi’nde 92 yurttaş ve 269 kurumlara bağlı kişiler özel talepler doğrultusunda PCR testi yaptırırken, Elite Hospital’e bin kişi PCR testi için başvuru yaptı.

Özel hastaneler devlete 24 bin 615 test yaptı

Elde edilen bilgiye göre, Yakın Doğu Hastanesi, Kolan ve Elite Hospital’den çıkan sonuçlar Sağlık Bakanlığı’nda istişare edildikten sonra günlük vaka sayısı olarak açıklanıyor.

Bakanlık talebiyle, 1 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında Yakın Doğu Hastanesi’nden 17 bin 640, Kolan Hastanesi 5 bin 855, Elite Hospital’de ise bin 120 PCR testi yapıldı.

Prof Dr. Tamer Şanlıdağ: “1 Temmuz'dan bugüne 22 bin 892 örnek çalıştık”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ, 13 Temmuz itibarı ile Yakın Doğu Hastanesi Covid-19 Laboratuarında yaptıkları işlemleri anlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Şanlıdağ, 1 Temmuz’dan itibaren Sağlık Bakanlığı’na hizmet vermeye başladıklarını, covid-19 laboratuarının çalışmalarının iki aya yaklaştığını söyledi.

Prof. Doktor Tamer Şanlıdağ, laboratuarda 24 çalışanla birlikte 4 hocanın görev yaptığını 28 kişilik bir kadro ile 6 grup halinde 7/24 çalıştıklarını ifade etti.

“Duyarlılığı yüksek kitlerle çalışıyoruz”

Duyarlılığı yüksek kitlerle çalıştıklarını kaydeden Şanlıdağ, test sonuçlarının güvenilir olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın da hizmet alımı yaptığını ifade eden Şanlıdağ, “Çıkan her sonuç Sağlık Bakanlığı ile istişare edilerek, tartışılıyor daha sonra onaylanıp bakanlık tarafından açıklanıyor. 1 Temmuz'dan bugüne değin 22 bin 892 örnek çalıştık, bunların 17 bin 640’ı uçak ve deniz yolu ile gelen yolcuların Sağlık Bakanlığının bizden istediği hizmetler. 5 bin 252’si ise yurttaşların hastanemize başvurarak yaptırdığı test sayısı. Ortalama günlük olarak bu süreçte 800 hasta çalışıyoruz, laboratuar kapasitemiz 2 bin teste kadar. Önerimiz aynı PCR testlerinin kullanılması. Sonuçların daha koordineli gitmesi için güvenilir ve hızlı sonuçlar önemli dünyada kullanılan güvenirliği yüksek kitler kullanıyoruz. Virüsü az taşıyan kişileri de saptayabiliyoruz. Vakaların daha iyi saptanması adına bunu uygulamalıyız” dedi.

Ağırlıklı hava yolu yolcuları…

Özellikle dış ülkeye açılımın ardından ikinci PCR testinin doğru bir strateji olduğunu kaydeden Prof. Doktor Tamer Şanlıdağ, ağırlıklı olarak hava yolu ile gelen yolcularla temas ettiklerini, ikinci testin güvenirliliğinin yüzde 25 arttığını kaydetti.

Şanlıdağ, “Gelen yolcuların çoğu sağlıklı olarak görünüyor. Çift PCR yöntemi oldukça akıllıca ve doğru bir stratejidir uygulandığı sürece. Artan vakaların nedeninin bir kısmı, zamanında bildirilmeyen vakalar bir kısmı ise bildirildiği halde kendini izole etmeyen vakalar. Bu süreçte herkes üzerine düşeni yapmalı, çok iyi örneklerle beraber farklı örneklerde izlemekteyiz. Test sonucu çıkmadan topluma karışan, test sonucu çıkana kadar kendini izole eden vakalarda var.”

Şanlıdağ devletin ciddi yaptırım yapması gerektiğine vurgu yaptı…

Geçirilen bu ciddi süreçte devletin özellikle bu konu ile ilgili caydırıcı önlemler alarak, maddi anlamda yaptırımların yapılması gerektiğini kaydetti. Kişilerin bu süreçte kurallara uymaması halinde karşılığında ciddi bir yaptırım olacağını bilerek hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Şanlıdağ,” Devletin denetim mekanizmaları iyi çalışmalı. Mart ayında ilk vaka çıktıktan sonra halkın kurallara uyma konusunda ciddi bir uyumu olmuştu. Sadece bizde değil, tüm dünya kapılarını açarken ciddi bir vaka artışı izlenmekte. Bir yandan yeni vakalar bildirilirken, taburcu işlemlerinin yanı sıra salgını da izliyoruz” dedi.

“Entübe hasta olmaması olmayacak anlamında değil”

Sağlık Bakanlığının ‘pozitif’ vaka açıklamalarında bir kısmının asemptomatik (belirtisiz) hastalık olduğuna işaret eden Şanlıdağ, bir kısım hastanın hastanede tedavi altında bir kısmının ise karantina otellerde tedavi altında olduğuna işaret etti.

Ağır hasta olmamasının oldukça sevindirici olduğunu kaydeden Prof. Doktor Tamer Şanlıdağ, “Entübe hasta olmaması, yoğun bakımda hasta olmaması bizi rahatlatmasın, bu olmayacağı anlamına gelmez. Maske, eldiven, hijyen bunlar hayatımızın parçası olmak zorunda. Yerel bulaş şuan için az görünse de kalabalıktan mümkün olduğunca bu sürede uzak duralım, toplu yerlerde bulunmayalım. Barlar, eğlence mekânları ve kalabalığın oluşturduğu yerlerde tedbir alınarak hizmet verilmesi şart.”