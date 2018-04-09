56 bin 773 davanın, 37 bin 245’i: ‘ALACAK VERECEK’

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 3 yılda Kaza Mahkemelerinde dosya edilen hukuk davalarının büyük bir çoğunluğunu ‘alacak verecek’ davaları oluşturdu, hukuk davaları genelinde düşüş yaşandı. Yüksek Mahkeme 2017 Faaliyet Raporu’na göre 2015-2017 yılları arasında KKTC genelinde toplam 56 bin 773 hukuk davası açılırken, bu davaların 37 bin 245 davası ‘Alacak verecek’ davalarını oluşturdu. Geriye kalan 19 bin 528 davayı ise ‘Banka/İcar Satış’, ‘Karşılıksız Çek’, ‘Tahliye’ ve ‘Tazminat’ gibi çeşitli davalar izledi. Son 3 yıla bakıldığında Mahkemelerdeki hukuk davalarında düşüş yaşandığı verilere yansıdı.

ALACAK VERECEK’ DAVALARI İLK SIRADA… 2015-2017 yılları arasında dosyalanan hukuk davalarının en başında ‘alacak verecek’ davaları geldi. Üç yılda mahkemelerde 37 bin 245 ‘Alacak verecek’ davası dosyalandı.

İlk sırada yine alacak verecek davaları

Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan 2017 faaliyet raporuna göre 2015-2017 yılları arasında dosyalanan hukuk davalarının en başında ‘alacak verecek’ davalarının yer aldığı dikkat çekiyor. 2015 yılında 13 bin 415 ‘alacak verecek’ davası dosyalanırken, 2016 yılında 13 bin 730 dava, 2017 yılında ise 10 bin 370 ‘alacak verecek’ davası dosyalandı. ‘Alacak verecek’ davalarını ise toplam 15 bin 122 davayla ‘Banka/İcar Satışları’ takip ediyor.

LEFKOŞA VE MAĞUSA BİRİNCİ… 2017 yılı faaliyet raporuna göre ‘Alacak verecek’ davalarında Lefkoşa ve Mağusa birinci sırada yer alıyor. Son 3 yılda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde toplam 14 bin 940 ‘Alacak verecek’ davası dosyalanırken, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde ise toplam 10 bin 513 ‘Alacak verecek’ davası dosyalandı.

En fazla Lefkoşa ve Mağusa ‘Alacak verecek’li…

Ülke genelinde son 3 yıl içinde dosyalanan 37 bin 245 ‘Alacak verecek’ davası en çok Lefkoşa bölgesi ve Mağusa bölgesinde dosyalandı. Son 3 yılda Lefkoşa’da toplam 14 bin 940 ‘Alacak verecek’ davası dosyalandı, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde ise son 3 yılda toplam 10 bin 513 ‘Alacak verecek’ davası dosyalandı. Son 3 yıl içinde en az ‘Alacak verecek’ davası dosyalanan bölge ise Lefke... Lefke’de son 3 yıl içinde toplam 866 ‘Alacak verecek’ davası dosyalandı.

HUKUK DAVALARINDA DÜŞÜŞ… Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan 2017 faaliyet raporuna göre son 3 yılda ülke genelinde toplam 56 bin 773 hukuk davası açıldı. 2016’da 20 bin 491 olan dava sayısı 2017’de 16 bin 10’a düştü

2017’de hukuk davalarında düşüş

Faaliyet raporuna göre en çok 2016 yılında ‘Alacak verecek’ davası dosyalandı. 2017’de bu rakam giderek azaldı. 2015 yılında ada genelinde 13 bin 415 ‘Alacak verecek’ davası dosyalandı. Yine faaliyet raporuna göre 2016 yılında 13 bin 730 ‘Alacak verecek’ davası dosyalanırken, 2017 yılında ise bu rakamlar azalarak ‘alacak verecek’ davası 10 bin 370’e düştü.

2017 yılı faaliyet raporuna göre, 2015 yılında ‘Alacak verecek’, ‘Banka/İcar Satış’, ‘Karşılıksız Çek’, ‘Tahliye’ ve ‘Tazminat’ davaları olmak üzere toplam 20 bin 272 dava dosyalandı. 2016 yılında ise dosyalanan dava 20 bin 491’e yükselirken, 2017 yılında bu rakam 16 bin 10’a düştü.

En az ‘Tahliye’ davası dosyalandı…

2015-2017 yılları arasında en çok ‘Alacak verecek’ davası dosyalanırken, en az ise ‘Tahliye’ davası dosyalandı. 2017 yılı faaliyet raporuna göre son 3 yıl içinde toplam 651 ‘Tahliye’ davası dosyalandı. ‘Tahliye’ davasının en çok 2015 yılında dosyalandığı ortaya çıkıyor. Yine ‘Tahliye’ davası en çok Girne Kaza Mahkemesi’nde dosyalandı.