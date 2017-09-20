55 bin kişiye Altın kaplama Milli Mücadele Madalyası!

Yenidüzen(ÖZEL)

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, 1955-1 Ağustos 1976 tarihleri arasında ve 1. ve 2. Barış Harekatı’nda herhangi bir süre görev yapan mukavemetçi, mücahit, gazi, malül gazi, hadise kurbanı ile şehit olan kişilere Milli Mücadele Madalyası ve rozet verilmesi kararlarına ilişkin, Tüzük’te de gerekli değişikliği yaptı.

55 bin kişiye Kasım ayında dağıtılacağı duyurulan ‘Altın kaplama’ madalyalar için değiştirilen Tüzük Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 55 bin kişiye dağıtılacak altın kaplama madalya ve rozetlerin maliyetinin 10 milyon TL olduğu da konuşuluyor...

Özgürgün ‘büyük hassasiyetle’ üzerinde duruyor…

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün üzerinde ‘büyük hassasiyetle’ durduğu madalyaların dağıtımına Kasım ayında başlanacağı açıklanmıştı.

Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerine dağıtılmaya başlanması için hazırlıkları tamamlanan madalyalar için Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu son teknik çalışmalar için İstanbul’da çeşitli temaslar yapmıştı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada “Milli varoluş mücadelesine canları ve kanları ile destek vererek, bağımsızlığının ve egemenliğin kazanılmasında emeği olan yaklaşık 55000 civarında kişiye, bu mücadelenin anısına ve koydukları katkının bir nişanesi olarak yıllardır dört gözle bekledikleri Milli Mücadele Madalyası ve rozet verilecek” denilmişti.

Hak sahiplerine, madalya, rozet ve beratların dağıtımına, belirlenecek plan kapsamında, Kasım’da Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de katılımıyla düzenlenecek törenle başlanacak.

Madalyalar daha sonra yurtdışı temsilciliklerinde de düzenlenecek törenlerle hak sahiplerine takdim edilecek.

Hayatta olmayan hak sahiplerinin madalyaları ise Madalya ve Nişanlar Yasası’nın 7’nci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilecek.