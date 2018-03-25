54. Kütüphane Haftası başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 26 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy halk kütüphanelerinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 54. Kütüphane Haftası’nı kutlayacak.



Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı kutlanmakta olan Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirecek etkinliklerle, çocukların ve bireylerin okuma ile kütüphane kullanma alışkanlıklarının artırılması hedefleniyor. Etkinlikler yarın saat 10.30’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de Başbakan Tufan Erhürman ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de hazır bulunacağı açılış seremonisi ile başlayacak.



Yıl boyunca Milli Kütüphane’den en fazla yararlanan çocuk ve yetişkin okuyuculara hediye ve teşekkür belgelerinin verileceği açılış etkinliğinde bu yıl ayrıca Güzel Sanatlarda Olağan Üstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında eğitim gören Görsev Tepe’nin piyano dinletisi de yer alacak. 6. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi Sergisi’nin açılışının da yapılacağı etkinlikte atölye çalışmasına katılan öğretmen, fotoğrafçı ve öğrencilere katılım belgeleri verilecek.



Etkinlik programı



54. Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı, sınırlı sayıda seyirciye hitap etmek durumunda olan kukla tiyatrosunun ise sadece davetli okullardan gelecek çocuklar için sahneleneceği belirtildi.



Haftanın ilk etkinlikleri yarın Gazimağusa, Yeni Erenköy ve Değirmenlik Halk Kütüphanelerinde saat 10.00’da başlayacak. Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Sahne Sanatları Alanında Uzman Suzan Polat’ın, Yeni Erenköy Halk Kütüphanesi’nde de Kütüphane Görevlisi Esen Tulga Pekri’nin Masal Anlatımı etkinliği yer alacakken, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde de Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Pinokyo’nun Yeni Maceraları isimli oyunu sahnelenecek.

Salı günü etkinlikler, Güzelyurt, Akdoğan ve Mehmetçik halk kütüphanelerine taşınacak. Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Suzan Polat’ın Masal Anlatımı etkinliği, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde de saat 10.30’da Orkun Bozkurt’la söyleşi yapılacak. Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nin aynı gün Eski Kütüphane Binası Kaymakamlık Salonu’nda yer alacak etkinliği Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Pinokyo’nun Yeni Maceraları isimli oyununun sahnelenmesi ise saat 10.00’da başlayacak.

Etkinlikler kapsamında 28 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da, Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun oyunu Gazimağusa Halk Kütüphanesi’ne, Suzan Polat’ın Masal Anlatımı etkinliği de Değirmenlik Halk Kütüphanesi’ne taşınıyor. Aynı gün İskele Halk Kütüphanesi’nin Yuvam Anakucağı Kreşi öğrencilerine yönelik olarak İlk Dostumuz Kitaplar temalı etkinlik düzenlenecek ve eğlenceli yarışmalar yapılacak.

29 Mart Perşembe günü Girne Halk Kütüphanesi’ne taşınacak ve 30 Mart Cuma günü de sürecek etkinlikler kapsamında 08.30-12.00 saatleri arasında 23 Nisan İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak tiyatral masal dinletisi, resim çalışması, yüz boyama ve seramik çalışması yapılacak.

Ayrıca 29 Mart Perşembe günü saat 10.00’da, Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Pinokyo’nun Yeni Maceraları isimli oyunu Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde sahnelenirken, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde de Kütüphane GörevlisiMine Demirci’nin Masal Anlatımı etkinliği yer alacak. Aynı gün saat 10.00’da İskele Halk Kütüphanesi’nin İlk Dostumuz Kitaplar temalı etkinliği ve eğlenceli yarışmaları İskele Maarif Anaokulu’na taşınacak.

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri 30 Mart Perşembe günü Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Pinokyo’nun Yeni Maceraları isimli oyununun saat 10.00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenmesiyle sona erecek.