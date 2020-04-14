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54 kişi yasağı ihlal etti

54 kişi yasağı ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında 54 kişi yasağı ihlal etti.

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13 – 14 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 47 kişinin kısmi, 7 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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