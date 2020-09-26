53 yıllık restoranda son akşam yemeği

İngiltere'de Kıbrıslı Türklerin en yoğun bulunduğu bölgelerden biri olan Birmingham'da 1967'den beri 53 yıldır aynı Kıbrıslı Türk aile tarafından işletilen restoranın sahipleri emeklilik kararı verdi, restoran da satıldı.

Cumartesi son işini yapan balık-çips (fish&chips) restoranı "Grove Lane Fish Bar" sahipleri Sez-Ümit Bilgimer çifti emeklilik kararı verdi.

Birminghamlıların çok sevdiği restoran, 1967'den beri ilk kez el değiştiriyor. Sadık müşterileri restoran sahiplerinin işi bırakacak olması nedeniyle ağlıyor...

Birmingham Mail gazetesine konuşan Sez ve eşi Ümit, bu yılın başlarında emeklilik kararı almış. 5 torunlarıyla daha çok vakit geçirmek için bu kararı aldıklarını söylüyorlar.

Bilgimer çifti, cumartesi akşamı son akşam yemeği için sadık müşterilerine son kez "goodfries" göndereceklerini söyledi.

Kıbrıs'tan annesi Naime ve babası Turgut Süleyman'la birlikte İngiltere'ye gittiğinde 2 yaşında olan Sez, bugün 60 yaşında. İki kız, iki de erkek evladıyla İngiltere'ye göç eden anne Naime hayatını kaybetmiş, Kıbrıs'a dönen baba Turgut ise şu anda 84 yaşında ve Kıbrıs'ta yaşıyor.

Anne ve babası 1982'de emekli olunca Grove Lane Fish Bar'ı devralan ve 38 yıldır sorumlu olduğu her dakikayı tezgahın arkasında çok severek geçirdiğini söyleyen Sez Bilgimer'le eşinin 30'lu yaşlarda iki oğlu bulunuyor ancak bu işi sürdürmeyi değil başka bir iş yapmayı tercih etmişler. Sez'in kardeşleri de bölgede benzer işi yapıyor.

Pandemi döneminde büyük zorluklar yaşadıklarını ve restoranı 5 hafta süreyle kapatmak zorunda kaldıklarını anlatan Sez, işine dönüp sadık müşterilerine dört gözle bekledikleri yemekler hazırlayarak iyilik yaptığını düşünüyor.

Sez, "Eskiden hiç ağrı ve sızı hissetmedim, ama şimdi var. İnsanlar böyle bir yer işletmenin ne kadar çok iş gerektirdiğinin farkında değiller" diye gülümsüyor.

İşe başladığı ilk anlardaki fiyatları anımsamıyor ancak şimdi bitkisel yağda kızartılmış 6,60 sterline mal olan büyük ve 3.90 sterline küçük bir balık ve cipsle kapanıyor.

Bütün hafta müşteriler son kez yemek almak için dükkana uğramış.1978'den beri müşterileri olan Sleve Lal, Grove'un her zaman kaliteli yiyecekler sunduğunu, Sez ve Ümit'in emeklilik kararı almasından mutlu olduğunu ama aynı zamanda onların dükkandan gidecek olmalarına çok üzüldüğünü söylüyor.