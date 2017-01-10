Kıbrıs'ın kuzeyinde geçtiğimiz hafta 53 trafik kazası meydana geldiği, kaza sebeplerinde ilk sırayı süratli araç kullanmanın aldığı bildirildi. Kavşakta durmama, yakın takip de kazaların meydana gelmesindeki ikinci sebep olarak gösterildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 - 8 Ocak tarihlerini kapsayan sürede KKTC’de 53 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan, 13’ü yaralanmayla, 40’ı hasarla sonuçlandı. Kazalarda, 17 kişi yaralandı.

En fazla kaza başkentte oldu

Kazalarda toplam hasar 288 milyon 700 bin TL olarak açıklandı. En fazla kazanın 26 ile Lefkoşa’da olduğunu, bunu 13 ile Mağusa’nın, 10 ile Girne’nin izlediği açıklandı. Bir haftada en az kaza Güzelyurt ve İskele’de meydana geldi. Her iki ilçede ikişer kaza oldu.

Polis, son bir haftada 6 bin sürücünün 700’ünü rapor etti

Öte yandan son bir haftada polis 6 bin araç sürücüsünü kontrol etti, 697 sürücü hakkında yasal işlem başlattı. Sürücülerden 188’i süratli, 4’ü tehlikeli, 17’si dikkatsiz sürüşten rapor edildi. 132 sürücünün seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu, 45 sürücünün trafik levhalarına ve işaretlerine, 13 sürücünün de trafik ışıklarına uymadığı tespit edildi.

29 sürücünün alkollü olduğu belirlendi

33 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 16 sürücünün ehliyetsiz, 29 sürücünün alkollü araç kullandığı saptandı, 6’sı muayenesiz, 18’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 19’unun “A” yol kullanma izinsiz, 1’inin “B” özel işletme izinsiz olduğu belirlenirken, 1 sürücünün aracında tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıdığı tespit edildi. Sürücülerden 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 172’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.