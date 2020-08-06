53 gün oldu,  rapor yok

YENİDÜZEN

Ülke gündemine oturan, haftalarca konuşulan ve bir bakanın görevden alınmasına neden dahi olan, ‘İzinsiz Özel Jet’ skandalı üzerinden tam 53 gün geçti, polisin soruşturması tamamlanmadı, rapor hazırlanmadı.

14 Haziran’da YENİDÜZEN’in manşetten verdiği haberde, 12 Haziran Cuma akşamı ülkeye izinsizce ve karantina koşuluna uymadan gelen özel jet, UBP-HP Hükümetinde de sarsıntıya neden olmuştu.

Yapılan haberin üzerinden 53 gün geçmesine rağmen, kamuoyuna ‘somut’ bir açıklama yapılmadı.

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener’den alınan bilgiye göre, rapor ‘tamamlanma aşamasında’…

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, konu ile ilgili soruşturma sürüyor, rapor hazırlanıyor.

Ancak soruşturma tamamlandığında da kamuoyuna açıklama yapılamayacağı belirtildi.

Denktaş, ‘ön raporu’ açıklamıştı…

Salgın sürecinde ‘karantina koşulu’ ile ancak ‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan’ ülkeye gelen ve karantina kuralına da uymayan özel grupla ilgili kamera kayıtları silindi, bilgisayarlar formatlandığı ortaya çıkmıştı.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ‘jet skandalı’ araştırma raporunu okumuştu.

Rapora göre özel uçuş talebinin 11 Haziran tarihinde Sivil Havacılık Dairesi’ne iletildiği, Bakanlar Kurulu’nun da “uçağın gelişiyle ilgili mutabık” olduğu belirtilmişti.

Sivil Havacılık Dairesi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan “uçağın karantina koşullu olarak ülkeye girebileceği” yönünde yazı verildiği de ön rapora yansımıştı.

Raporun okunmasının ardından hükümet dışındaki tüm parti milletvekilleri Meclis salonunu terk etmişti…

Skandal, Turizm Bakanı’nın görevden alınmasına neden olmuştu…

Turizm Bakanı Ünal Üstel, yaşananların kamuoyunun gündemine oturması, Hükümetin küçük ortağının da ısrarıyla bir hafta içinde görevden alınmış, yerine Kutlu Evren atanmıştı.

“Misafirlerle bir Bakan görüştü” iddiası…

UBP’li Milletvekili Aytaç Çaluda, olayda HP’nin ‘parmağı’ olduğunu söyleyerek, özel jetle gelen kişileri karşılayan ‘Bakanın’ açıklanmasını istemişti.