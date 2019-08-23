52 milyonluk vergi borcu, ‘Ercan’a haciz’ getirdi

Devrim DEMİR

Maliye Bakanlığı, ödenmemiş vergi borcu nedeniyle T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’le ilgili haciz işlemi başlattı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in, haciz kararının durdurulması için devletle çözüm arayışına girdiği de öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, ilgili şirket ile ilgili haciz kararının alındığını ve işlemlerin başladığını belirtti.

Kalkanlı: “Haciz kararı alındı”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, T &T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in bir kısmı KDV, bir kısmı kurumlar vergisi olmak üzere gecikme zammı ile birlikte yaklaşık 52 milyon TL vergi borcu olduğunu söyledi.

Kalkanlı, gerekli tebligatların yapıldığını ve haciz kararının alındığını ifade ederek işlemlerin başladığını belirtti.

Karşılıklı mahsuplaşma iddiası

Bir kısmı KDV, bir kısmı kurumlar vergisi olmak üzere gecikme zammı ile birlikte yaklaşık 52 milyon TL vergi borcu olan şirketin haciz kararının ardından devletle çözüm arayışına girildiği öğrenildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğine yakın kaynaklardan edinilen bilgide, 52 Milyon TL vergi borcunun ödenmesi için girişimler yapıldı.

T&T’nin devletten büyük alacağı olduğu da öne sürülürken, şirket ve devlet arasında çözüm arayışı için girişim başlatıldığı öğrenildi.