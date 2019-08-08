52 adet balya yandı
Dörtyol Bölgesi, Korkuteli köyünde az önce meydana gelen yangında Sermet Beyazhasan adlı şahsa ait 30 dönüm arazi içinde 52 adet rulo balya yandı.
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Dörtyol Bölgesi, Korkuteli köyünde az önce meydana gelen yangında Sermet Beyazhasan adlı şahsa ait 30 dönüm arazi içinde 52 adet rulo balya yandı.
İtfaiye ekipleri olay yerinde, kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları hala sürüyor.
Görenleri korkutan yangının yoldan atılan ‘sigara izmaritinden’ çıktığı tahmin ediliyor.
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