510 kilo kaçak et
Türkmenköy’de polisin operasyonu sonucu, Kıbrıs'ın güneyinden kuzeye geçirilen, 510 kilo ağırlığında, 12 adet kesilip yüzülmüş kasaplık kuzu ele geçirildi.
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Türkmenköy’de polisin operasyonu sonucu, Kıbrıs'ın güneyinden kuzeye geçirilen, 510 kilo ağırlığında, 12 adet kesilip yüzülmüş kasaplık kuzu ele geçirildi.
Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçirilirken, kiralık bir araçta uygunsuz şartlarda 510 kilo kaçak et yakalandı. Türkmenköy’de polisin operasyonu sonucu yakalanan kaçak etler, piyasaya sürülmeden ele geçirildi.
Polis, baskın sonucu M.A. adlı şahsı, çöp naylonları içerisinde yeni kesilmiş 510 kilo ağırlığında 12 adet kesilip yüzülmüş kasaplık kuzu ile yakaladı.
Piyasaya sürülmeden yakalanan kaçak etlere el koyan polis, M.A.’yı tutukladı.
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