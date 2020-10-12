51 yaşındaki Şemet dün geceden beri kayıp
Yeşilyurt sakinlerinden 51 yaşındaki Şener Şemet'in, dün gece 00.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve henüz geri dönmediği öğrenildi.
A+A-
Yeşilyurt sakinlerinden 51 yaşındaki Şener Şemet'in, dün gece 00.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve henüz geri dönmediği öğrenildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 51 yaşındaki Şemet her yerde aranıyor.
Bu haber toplam 827 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni, şener şemet, kayıp
Önceki ve Sonraki Haberler