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51 yaşındaki Şemet dün geceden beri kayıp

51 yaşındaki Şemet dün geceden beri kayıp

Yeşilyurt sakinlerinden 51 yaşındaki Şener Şemet'in, dün gece 00.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve henüz geri dönmediği öğrenildi.

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Yeşilyurt sakinlerinden 51 yaşındaki Şener Şemet'in, dün gece 00.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve henüz geri dönmediği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 51 yaşındaki Şemet her yerde aranıyor. 

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