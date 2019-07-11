"51 mülteci dün itibarıyla ülkeyi terk etti”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar görüştü, görüşmede mülteciler sorunu Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’ne mektubu ve Ekonomik Protokol ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı ile Ercan’da bir süre tutulan mülteciler konusunu görüştüklerini aktardı. Tatar, "Mültecilerle ilgili sıkıntıları tartıştık. Yakinen takibe alınması konusunu görüştük. Zaten hükümetin de takibinde konu” dedi. 51 mültecinin dün itibarıyla “ülkeyi terk ettiğini” söyleyen Tatar, Suriyelilerle ilgili uygulanmaya başlanan vize uygulamasına dikkat çekti. Bu uygulama ile mültecileri getiren gemi ve havayolu şirketlerinin götürme sorumluğu olduğunu kaydeden Tatar, bu konuda Cumhurbaşkanı’na bilgi verdiğini anlattı.

Doğalgaz konusunda ise Kıbrıs Türk tarafının konunun görüşüleceği bir “ortak komite” kurulması talebini ileteceğini ifade eden Tatar, görüşmede Cumhurbaşkanı’nın BM Genel Sekreteri’ne yazdığı mektup konusunu da konuştuklarını söyledi. Akıncı’nın söz konusu mektubunu kopyasını kendisine de verdiğini söyleyen Tatar, imzalanma aşamasına gelen Ekonomik Protokol ile ilgili de konuştuklarını sözlerine ekledi.