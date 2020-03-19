50’ye yakın tutuklu serbest

Devrim DEMİR

Ülkede büyük korku ve paniğe neden olan Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Başsavcılık Merkezi Cezaevinde bulunan tutukluların dosyalarını yeniden incelemeye aldı.

Merkezi Cezaevindeki yükü azaltmak ve salgın riskini en aza indirmek için teminat şartlarını yerine getiremeyen 50’ye yakın tutuklunun teminat şartları değiştirildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan hükümsüz tutuklu sanıklar teminat değişikliği ile gruplar halinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Salgın riski nedeniyle Cezaevinde tutuklulara teminat değişikliği yapıldı

Başsavcılığın hafta sonundan bu yana incelediği tutuklu dosyalarında, önceden mahkemenin belirleyemediği teminat şartlarını yerine getiremeyen hafif suçlular için yeniden düzenlenme yapıldı.

Savcılık, KKTC vatandaşı olup cezaevinde davalarını bekleyen hafif suçluların dosyalarını değerlendirip teminat değişikliği talebinde bulundu.

17 ve 18 Mart tarihlerinde grup olarak mahkemeye çıkarılan sanıklar yeniden teminata bağlanarak ileride yargılanmak üzere serbest kaldı.

Savcılığın dosyaları incelemeye uygun görülen hükümsüz tutuklu sanıkların mahkemeye çıkartılarak teminata bağlanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.