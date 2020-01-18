504 kilo kaçak et ile yakalandı
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 504 kg kaçak et ele geçirildi.
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İnönü- Aslanköy Anayolu üzerinde, bugün saat 18:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 504 kg kaçak et ele geçirildi.
M.Ç.(54)’nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş 504 kg ağırlığında sığır eti tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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