“500 TL’ye test, fon için kaynak”

Fehime ALASYA

Mağusa Hastanesi’nde para karşılığı Covid-19 testi yapıldığı iddialarını yanıtlayan Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu, yurt dışından gelen yabancı gemiciler ve özel hastanede ameliyat olacağı için test yapılması gereken kişilerden 500 TL maliyet ücreti alındığını ifade ederek, bunların bir fonda toplanarak, test kiti alımı için kullanılacağını anlattı.

Mağusa Hastanesi’nden “test talebi”nde bulunan yurttaşların “risk durumuna” göre değerlendirildiğini belirten Kalfaoğlu, “Eğer test yapılması gerekiyorsa da bundan ücret alınmıyor” dedi.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde başvuran hastalardan test ücreti alınmadığının altını çizen Kalfaoğlu, “Az sonra acil apandisit ameliyatına giriyorum ve bu hastama Covid-19 testi yaptım, hastamın bu durumdan haberi bile yok. Bırakın para almayı… Ben bu hastanede ameliyat olacak olan hastalarımdan bu test için para almıyorum. Ama yurt dışından gelen yabancı gemicilere test yapılması gerekiyor, maliyet olarak 500 TL alınıyor. Bu uygulama Sağlık Bakanlığı onayı ile yazılı izin belgesiyle yapılıyor.” dedi.

“Kaliteyi arttırarak insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz”

“Biz kaliteyi arttırarak insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz ama maalesef bazen yapılanlar siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Biz ne derdinde, herkes rant derdinde…” diye sitem eden Kalfaoğlu, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ve bazı kesimlerden ücret alınmasına yönelik uygulamayı örneklerle değerlendirdi.

Kalfaoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada özetle şunlar dile getirdi:

Adaya mal getiren ve 14 gün karantina süresine girmesi gereken fakat acenteleri tarafından zaman ve maliyet kaybını önlemek için, hizmetlerin devam edebilmesi için gemicilerden bu ücret alınıyor.

Örneğin Ukrayna’dan gemici geliyor, ona yaptığım testin ücretini Bakanlıktan elimde olan genelge ile alıyorum. Bu alınan paralar ile test kitleri alınıyor.

Bunun yanında özel hastanelerde ameliyat olacak olan ve Covid testi yapacak olan hastalardan test parasını alıyoruz. Gelip bizden bu testi yapmamızı istiyorlar, eğer risk grubundaysa ve semptomları varsa, para almıyoruz, testlerini yapıyoruz, ancak risk grubu dışında bizden parasıyla test talep eden olmadı. Özel hastanede olacak ameliyat öncesinde bir kez para alarak test yaptık. Bu da sadece bir kez karşılaştığımız bir durumdur. Bu hasta fona katkıda bulunmuş oldu. Şimdi zaman dayanışma zamanıdır.

Tüm bu test kitleri halkımızın verdiği paralar ile alındı. Kendi yağı ile kendi ciğerini kavuran bir hastaneyiz. Hastaneye en ufak bir cihaz almaya kalksak 100 bin Euro’dan başlıyor.

Yurt dışından gelen bir yabancı düşer ve kalçasını kırar. Onu ameliyat ederiz, 5 TL bile almayız. Ama ben Amerika’da kalçamı kırsam, bu işlemi yaptırsam binlerce Dolar ödeyeceğim.

Biz kaliteyi arttırarak insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz ama maalesef bazen yapılanlar siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Biz ne derdinde, herkes rant derdinde…”

Mağusa Hastanesi’nce tespit edilen 3’üncü vaka

Mağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda 3'üncü pozitif vakaya rastlandı.

Yeni vakanın Covid-19 olan kombay (Biçerdöver) tamircisi ile doğrudan değil ancak dolaylı olarak temas ettiği kişilerden biri olduğu ileri sürüldü. Sağlık Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, bu durumu YENİDÜZEN’e doğruladı.

“Bu bilgi rutin Bakanlık açıklamasında zaten paylaşılacaktır ama benden de önce zaten herkes bu bilgiye ulaşmıştı. Bu bilgi resmi olarak da açıklanacak.” dedi.