“500 metre 4 aydır bitmedi”

Fehime ALASYA



Mağusa’da Salamis Yolu olarak bilinen cadde üzerindeki yol yapım çalışmaları hem esnaf hem de mahalle sakinlerinin şikayetlerine neden oldu. YENİDÜZEN’e konuşan esnaf, projenin tamamlanmasının sürekli geciktiğini belirtti, “4 aydır 500 metre bitmedi, biz bittik” iddiasını ortaya koydu.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki düzenleme projesinin uzadığından şikayetçi olan esnaf “iş yapamaz hale geldiklerinden” yakındı. Kirasını dahi çıkaramadığını söyleyen bazı işletmeciler ise kepenk indirmek ya da işyerini devretmek zorunda kalacağını ifade etti.

Esnaf, belediyenin kendilerine “birkaç haftada bitecek” dediğini savunarak, dört aydır çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Çalışmaların ağır aksak ilerlediğini anlatan esnaf, bu sürecin çok uzamasını eleştirdi.

“Çok fazla müşteri kaybı yaşadık” diye konuşan esnaf, buna karşın kira ödemeye devam ettiklerini belirtti.

“Bölgeden öğrenci dahi geçmediği” görüşünü dile getiren esnaf, “Zararımız büyük” diye isyan ediyor.

Alt yapı çalışmalarının bazı teknik sıkıntılar ve yanlışlar da içerdiğini iddia eden kimi bölge sakinleri ise bunun ileride farklı sorunlar yaratacağını belirtti.



Mağusa İsmet İnönü Bulvarı’ndaki düzenleme projesinin uzamasından şikayetçi olan esnaf, projenin bitiş tarihinin sürekli ertelendiğini ve bölgede iş yapamaz hale geldiklerini belirtti.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Mehmet Turunç: “Üç aydır kiramı ödeyemiyorum, mal sahibim artık çık dedi”

"Dokuz yıldır burada işletme sahibiyim. En kötü zamanımızı yaşıyoruz. Bize taş çatlasa bir ay sürecek, o da okul kapalıyken bitecek denildi. Hala bitmedi. Müşteri kaybımız çok. Yanımızda çalışan bırakmadık. Sekiz tane çalışanım vardı şimdi eşim ben ve paketçimiz var. Üç aydır kiramı ödeyemiyorum, mal sahibim artık çık dedi. Belediyeye gittim, zararım nasıl karşılanacak diye sordum, vergi affı olacak denildi ama dükkânımızın kirasını kim ödeyecek. Zararım büyük kimse zararımı karşılamıyor. Yol durumunu anlatıyorum, mal sahibi beni ilgilendirmez, dükkânı boşalt diyor. Aylık yedi bin TL kira ödüyoruz. Kendi imkânlarımızla hortum takıp yolu suluyoruz, toz toprak... Öğrenciler tozdan topraktan dolayı gelmiyor. Bugün bende yarın yandaki esnafta dört ay sürecek, herkes ağzını açmalı..."

Yaşar Canmazoğulları: “Yapacakları iki kilometrelik bir yoldur ama 500 metresinden dört aydır çıkamadılar”

"Esnaf kan ağlıyor. Belediye buradaki esnafı öldürdü. Yollar daraldı, uçak konduracak kadar büyük bir çember, daracık bir yol yapıldı, bu işten kimse memnun değil. Yapacakları iki kilometrelik bir yoldur ama 500 metresinden dört aydır çıkamadılar. Çemberi on defa yıkıp bozdular. Altyapı çalışmaları sağlıksız, su meyilleri doğru düzgün verilmemiş... Dükkân sahipleri aldığı malzemeyi bile dükkanına götürmek için hammalık yapıyor. Kiracılar kira ödeyemiyor. Toprak alan sulanmıyor, toz toprak çevreyi kirletiyor, insan sağlığını bozuyor. İcraat istiyoruz, belediyede çalışan adam istiyoruz. Buradaki Pakistanlı çalışanlara laf anlatana kadar mesai bitiyor. İnsanlar yurt dışında bir gece köprü bitiriyor, biz 500 metreden dört aydır çıkamıyoruz."

Nuriye Köksal Acar: “Öğrencilerin bile ayağı kesildi, çevre kirliliği ve gürültü olduğu için bu yolu kullanmıyorlar”

"İşlerimizi olumsuz etkiledi, çok fazla müşteri düşüşüne uğradık. Gürültü, kirlilik, park yeri sorunu, ulaşım bizi çok etkiledi. Yaşlı veya hasta müşterilerimiz gelemiyor. Öğrencilerin bile ayağı kesildi. Tamir ve çevre kirliliği olduğu için yolu kullanmıyorlar. Gürültü bitince sonra sokağa çıkıyorlar. Normalde gece gündüz bu yol çok kalabalıktı. Normalde birkaç haftada bitecek denildi ama süreç sürekli uzuyor. Zararımız büyük..."

Erol Kahraman: "Dört aydır bu sıkıntıları yaşıyoruz, güzel olacağına inanıyorum ama çok uzun zaman aldı”

"Dört aydır bu sıkıntıları yaşıyoruz. Güzel olacağına inanıyorum ama çok uzun zaman aldı. Eminim güzel bir sonuç verecek ama şu anda çok mağdur olduk. Bu yol üzerinde bin sterlin’den aşağıya kira bulamıyorsunuz, her ay kira ödüyoruz. Belediyeye gidip konuştuk, bizi haklı buluyor ama yardım yapılacağına dair ümidimiz yok..."

Engin Kızıltaş: “Bu ayın sonunda bitecek deniliyor ama zaten biz üç ayda bittik, bizi bitirdiler…”

"Toplanıp birkaç sefer belediyeye gittik. Mağduriyetimizi biliyorlar ama ellerinden bir şey gelmiyor. Teslim tarihi sürekli uzuyor. Bu ayın sonunda bitecek deniliyor ama zaten biz üç ayda bittik. Toz topraktan duramıyoruz. İki ay sonra da okullar kapanıyor, ölü sezon geliyor, tüm yılımız harap oldu sayılır. 800 sterlin kira ödüyoruz, dört aydır, belki de altı yedi aydır müçteri girmiyor... Bu görülenler derli toplu hali, buna bile şükrediyoruz."

Ali Dizman: “Belediyeden memnunuz ama bu kaplumbağa hızıyla da olmaz..."

"Yapılan iş güzel de işin çok uzaması keyfimizi kaçırdı. Sekiz bin TL, 12 bin TL kira verenler var. İki aydır kiralarını çıkaramayanlar var. Bizi çok etkilemedi doğrusu ama diğer esnaf çok etkilendi, her yer toz toprak sürekli silip temizliyoruz. Arada bir ıslatıyorlar ama yeterli değil. Belediyeden memnunuz ama bu kaplumbağa hızıyla da olmaz..."

Bölgede bulunan birçok projenin ise “atıl vaziyette bırakıldığı” veya “kaderine terk edildiği” söylenirken, Mağusalılar, özellikle yarım bırakılan projelerden dert yandı.

Kreşin hali, sahil, yürüyüş yolu ne olacak?

Mağusalı “tamamlanmayan” projelerden şikayetçi… Başlatılıp yarım bırakılan projeler veya atıl vaziyette terk edilen bazı yapılar Mağusalıların tepkisini topluyor.

Palm Beach bölgesinde belediyeye ait kreşin içler acısı hali, aynı bölgede kaderine terk edilen sahil yürüyüş yolu, Galapsides Halk Plajı gibi alanları diğer şikayetler arasında yer alıyor.

Palm Beach’deki yürüyüş yolu da ilk günkü şaşasından uzak, bakımsız çöp bidonları, gündüzleri yanan sokak lambaları, aydınlatma direklerinden sarkan açık elektrik kabloları ile vatandaşın tepkisini topluyor. Pas içerisindeki elektrik direkleri, etrafta dolup taşan çöp bidonu ve küçük moloz yığını ile her gün yüzlerce turist ağırlayan bölgenin de bakıma muhtaç olduğu belirtiliyor.

Kreş değil, alkol yuvası…

Palm Beach bölgesinde Mağusa Belediyesine ait olan fakat son yıllarda atıl vaziyette duran Atatürk Kreş ve Anaokulu, vatandaşın tepki gösterdiği bir diğer sıkıntı…

Dıştan bakıldığında bahçedeki çocuk oyun parkının bakımlı ve kullanılır görünümüne karşın, yıllardır hiçbir tadilat yapılmayan ve kullanılmayan kreş binası ise adeta viraneye dönmüş. Binadaki kırık camlar, dökülen yapı dıştan bakımsızlığını gösterse de içerisi korku filmlerini aratmıyor.

Atıl vaziyette bulunan binadaki odalar, geceleri alkol alınan ve toplumu rahatsız eden birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Mağusa’nın merkezi yerinde olan bu yapının neden yıllardır belediye tarafından gözden çıkarıldığını ve atıl vaziyette tutulduğunu merak eden bölge sakinleri, bu durumun bir an önce giderilmesi gerektiğinden yana hemfikir.

Glapsides Halk Plajı ilgi bekliyor

Mağusa Bölgesi’nde yakın geçmişte hayata geçirilen fakat şimdilerde atıl vaziyette duran bir diğer alanın ise Mağusa Belediyesi Glapsides Halk Plajı olduğu yönündeki şikâyetler dile getiriliyor.

Plajdaki atıl durumdaki çöpler, yürüyüş alanında bulunan kırık dökük tahta parkeler, bakımsızlıktan kuruyan çiçeklerden yakınan bazı vatandaşlar, buranın her sezon ziyaret edildiğine dikkat çekerek, temizlik ve çevre bakımının sadece yaz aylarında yapılmasına tepki gösterdi.

Çevreye ekilen birçok çiçek ve bitkinin kuruyarak, yeşilliğini kaybettiği gözlemlenirken, yürüyüş alanında bulunan kırık dökük aydınlatmalardan sarkan elektrik kabloları ise tehlike saçıyor.

Plajdaki yürüyüş yolunun ise hala bitirilmediği ileri sürüldü.



