500 kişi güneye geri dönmeyi bekliyor

Kıbrıslı Rumlar da ülkelerine geri dönüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti Coronavirüs salgınından sonra çoğunluğu Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta mahsur kalan vatandaşlarını charter seferlerle ülkeye getiriyor.

Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos dün basına yaptığı açıklamada, bu seferlerin, adaya uçuşların tümden yasaklanacağı 21 Mart’tan sonra da yapılabileceğini bildirdi.

Karousos, ön koşulları yerine getirecek tüm bu kişilerin, 08,00 – 20,00 saatleri arasında 24 841100’a telefon etmeleri ve koordinasyonun sağlanabilmesi için temasa geçilecek ayrıntıları vermeleri gerektiğini söyledi.

Yiannis Karousos, hükümetin ülkeye dönmek isteyenlerin konaklamalarının yapılabilmesi ve gerekli bilgilerin elde olması için havayolu şirketleri ve turist operatörleriyle temasa geçtiğini duyurdu.

Karousos, ilk seferin Birleşik Krallık’tan yapılacağını, çoğunluğu Birleşik Krallık’tan yaklaşık 500 kişinin adaya dönmek istediğini açıkladı.

Karousos, havaalanlarının kapatılması kararından sonra yapılacak seferlerde uçakların Larnaka ve Baf havaalanlarına ineceğini belirtti.

Cyprus Mail ise Cumartesi sabahı yurtdışında mahsur kalan Kıbrıslı Rumları adaya getirmek için 2 charter sefer uçuşu yapılacağını yazdı. Birinin Heathrow’dan kalkacağı kesinleşirken, ikinci seferin Manchester veya Londra’da kalkacağı ancak detaylarının henüz netleşmediği ifade edildi.