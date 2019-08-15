500 bin TL kredi; 7 Bin TL’den, 11 Bin TL’ye kadar taksit

Fehime ALASYA

Konut kredilerindeki düşüş, ev sahibi olmak isteyenleri umutlandırdı, gözler bankaların yeni faizleri ile borçlandırma takvimlerine çevrildi.

YENİDÜZEN, hem yerel hem de bazı Türkiye bankalarındaki faiz oranları ile ödenecek taksit miktarlarını hesapladı.

Emlak danışmanları ile derlenen hesaplamalarda, 120 ay vadeli, 500 Bin TL’lik konut kredisinin yıllık faiz oranlarına göre taksit miktarları 7 bin TL’den başlayıp, 11 bin TL’yi aşıyor.

Konut kredisi kullanarak, orta halli sayılabilecek bir ev sahibi olmak isteyen vatandaş, her ay 7 Bin TL’den başlayıp 11 TL’ye çıkan taksit miktarı ödemeyi gözden çıkarıyor. Bankadan bankaya değişen bu rakamlar, edinilecek olan konutun sadece yüzde 75’ini kapsıyor.

Konut kredisi kullanarak bir ev sahibi olmak isteyen vatandaş, 500 bin TL’lik bir kredi için bankaya göre her ay 7 bin TL’den başlayıp 11 Bin TL’ye çıkan taksit ödemek durumunda kalacak.

Borç kadar, hatta daha fazlası faiz…

10 yıl vadeyle alınan bir konut kredisi için 10 yılın sonunda neredeyse borcun kendisi kadar veya borç miktarından fazla faiz ödeniyor. Konut kredisi kullanılarak 500 Bin TL’ye alınan bir ev, günün sonunda bankaya en iyi ihtimalle 869 Bin 670 TL’ye ödenirken, bu rakam 1 Milyon 395 Bin TL’ye ulaşan rakamlara da çıkabiliyor.

Yerel ile TC bankaları arasında ‘önemli’ fark

7 Bin TL’den başlayıp 11 Bin TL’ye çıkan aylık taksit miktarları ise bankadan bankaya değişiyor.

Bu değişkenlik arasında en yüksek faizlerin yerel bankalarda olmasına karşın, Türkiye bankalarındaki çeşitli kampanyalar tüketiciyi adeta cezp ediyor.

Bankalar tarafından kullandırılmak istenilen konut kredilerinde yerel ile Türkiye bankalarındaki kredi faizleri arasında önemli bir fark olduğu göze çarpıyor.

Türkiye’deki yeni uygulamayı ülkemize de taşıyan Ziraat Bankası, günümüzde piyasadaki ‘en uygun’ kredi faizine sahipken, yerel bankalar ile arasında çok büyük fark bulunuyor.

Ziraat Bank’tan120 ay vade ile aylık 0,99 (yıllık ise 11,88) kredi faiz oranıyla alınan 500 Bin TL’lik konut kredisi için aylık 7 Bin 242 TL taksit ödenirken, bu rakam yerel bankalarda 10 bin TL’den başlıyor.

Konut kredisi kullanılarak 500 Bin TL’ye alınan bir ev için, günün sonunda bankaya en iyi ihtimalle 869 Bin 670 TL ödenecek. Bu rakam 1 Milyon 395 Bin TL’ye de çıkabilecek.

KONUT KREDİLERİNDE YAKLAŞIK FAİZ ORANLARI VE KREDİ TAKSİTLERİ:

BAZI BANKALARDA DEĞİŞEN DİĞER FAİZ ORANLARI:

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB):

Konut: Yıllık Yüzde 17,88 (Aylık Yüzde 1,49)

Taşıt: Yıllık Yüzde 20,28

İhtiyaç: Yıllık Yüzde 25,2

KOOP Bank:

Konut: Yılık yüzde 23,25 (Aylık Yüzde 1,93)

Taşıt: Yılık yüzde 13,50

İhtiyaç: Yıllık Yüzde 23,25

ALBANK:

Konut: Yıllık yüzde 25 (Henüz net olmamakla birlikte) (Aylık Yüzde 2,08)

Taşıt: Yıllık yüzde 25

İhtiyaç: Yıllık yüzde 25

İş Bankası:

Konut: Yıllık Yüzde 18 (Henüz net olmamakla birlikte) (Aylık Yüzde 1,50)

Taşıt: Yıllık yüzde 21

İhtiyaç: Yıllık yüzde 21 ila 24 arası (Ortalama yüzde 22 baz alındı)

Ziraat Bank:

Konut: Yıllık Yüzde 11,88 (Aylık Yüzde 0,99)