500 adet ithal hap, 2 kişi aranıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklana zanlılar M.A.B, Ö.D. ve D.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yaşananları anlatan Polis memuru, zanlıların 500 adet hapı Türkiye’den ithal ettiğini ve konuyla ilgili 2 kişinin daha arandığını anlattı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 22 Haziran 2020 tarihinde 16.10 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Şht. Mustafa Ertan sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli olarak tespit edilen Zanlı 1 M.A.B.’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 8 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar bulunup, ikametgahında yapılan aramada ise toplam 33 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, akabinde Zanlı 1’den yapılan soruşturmada söz konusu hapları Zanlı 2 Ö.D.’ den 50 adet olarak 4 bin TL karşılığında aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Ö.D.’nin Lefkoşa’da tespit edildiği esnada Polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu 50 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları atıp kullanımında bulunan araçla olay yerinden hızla uzaklaştığını ve atılan hapların emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı 2’nin Lefkoşa’da tespit edilip ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda 300 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hapların da bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, 391 adet uyuşturucu hapın zanlı D.K. tarafından 15 Haziran’da Türkiye’de iki kişi aracılığı ile 500 adet ithal edip, satması için Ö.D.’ye verdiğini belirtti. Polis, zanlının 18 Haziran’da İş Bankası aracılığı ile 18 bin TL’yi aranan iki şahsa gönderdiğini tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı D.K.’nin 500 hapın satışından 5 bin TL kazanacağını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan 3 şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.