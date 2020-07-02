“500 adet hap ithal edip sattılar”

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar M.A.B., Ö.D. ve D.K. mahkemeye çıkarıldılar.

Polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 22 Haziran 2020 tarihinde 16.10 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Şht. Mustafa Ertan sokak üzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı araçta şüpheli olarak tespit edilen zanlı M.A.B.’de 8 adet hap bulunduğunu söyledi. Sonrasında zanlının evinde arama yapıldığını ve 33 adet hap bulunduğunu aktardı. Zanlı M.A.B.’nin hapları Ö.D.’den 50 adet olarak 4 Bin TL karşılığında aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Ö.D.’nin Lefkoşa’da tespit edildiği esnada Polisi fark etmesi üzerine 50 adet hapı atıp LY 185 plakalı aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştığını ve atılan hapların emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı 2’nin Lefkoşa’da tespit edilip ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda 300 adet uyuşturucu hapın da bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, 391 adet uyuşturucu hapın zanlı D.K. tarafından 15 Haziran’da Türkiye’de iki kişi aracılığı ile 500 adet ithal edip, satması için Ö.D.’ye verdiğini anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.