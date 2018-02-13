“50 lira için SALDIRDI!..”

“Otelden 2’si erkek 3 kişiyi aldım. Lefkoşa Pasha Otel’e götürmemi söylediler. Bellapais ışıklarına geldiğimizde kızı başka bir yere götürmemi söylediler. Ben de ters istikamet olduğunu, ekstra ücrete tabi olduğunu söyledim.”



“O kişi yolda ilerlerken bana küfrediyordu. Ben de aldığım yere geri bıraktım. O esnada bir anda kapım açıldı, gözüme yumruk yediğimi bilirim. Ondan sonra gerisini tam hatırlamıyorum…” “Belim kırıldı, kımıldayamıyorum. 45- 50 TL ödemesin diye bana saldırdı. Ben bu kişiden şikayetçiyim, ağır bir ceza almasını istiyorum… Anlaşılan uzun süre tedavi göreceğim. Bu sürede ne yapacağımı bilmiyorum. Taksi ailemin tek ekmek kapısı…” “15 yıllık taksiciyim. İlk kez böyle bir olay başıma geldi. Bazı ufak tefek olaylar başıma geldi ama bu kadar ciddi değildi. Devlet de önlemler almalı”

Didem MENTEŞ

Girne’de eski bir sporcu tarafından feci şekilde dövülerek, omurga kemiği kırılıp hastanelik edilen 51 yaşındaki taksici Şahin Karaçor,“Yol istikametime ters bir yöne gitmek istediler, ‘ekstra ücrete tabidir’ dedim. 45-50 TL vermek istemediği için kapıyı açtı, gözüme yumruk attı ve gerisini tam hatırlamıyorum…” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi gören, 15 yıllık taksici Şahin Karaçor, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı, kendisini döven şahıstan şikayetçi oldu.

Girne’de 10 Şubat’ta taksisine aldığı 3 yolcudan biri olan Ceyhun Tokmak’ın “kendisini istediği yere götürmediği için” acımasızca dövülen taksici Şahin Karaçor, yaşadığı şoku üzerinden henüz atamazken, tedavisinin aylarca sürebileceğini söyledi.

İki evladından birini kaybeden, tek ekmek kapısının taksisi olduğunu sesi titreyerek anlatan Karaçor, çektiği sızılar içerisinde şimdi de ailesinin nasıl geçindireceği derdine düştü.

“Taksiciler tehlikede, can güvenliğimiz yok…” diyen Karaçor, Hükümet yetkilileri ve polis örgütünün çözüm üreterek taksiciler için önlemler alınmasını istedi.

15 yıllık taksici Şahin Karaçor:

“Gözüme yumruk yedim, gerisini hatırlamıyorum…”

Gözleri morluk içerisinde hastanede tedavi gören Şahin Karaçor, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yıldız Taksideydim, o gün Grand Pasha Otel’den çağırdılar. 2’si erkek 3 kişiyi Lefkoşa Pasa Otel’e götürmemi söylediler. Bizim otelle anlaşmamız Girne Pasha Otel’den Lefkoşa Pasha Otel’edir. Ben bunları Girne Pasha Otel’den aldım. Bellapais Işıkları’na geldiğimizde “Kızı Crazy Kulübe götüreceksin” dediler. Ben de “ters istikamettir, aynı istikamet olsa götüreyim. Ters istikamet ayrı bir ücrete tabidir” dedim. “Yok” dediler, bunun üzerine ben de “o zaman bir sakıncası yoksa sizi aldığım yere bırakayım” dedim. Onlar da “bir sakıncası yok, bırak” dedi. Bunlar sarhoştu, yolda ilerlerken bana küfrediyordu. Ben de aldığım yere geri bıraktım, inmelerini bekledim. O esnada biranda kapım açıldı, gözüme yumruk yediğimi bilirim. Ondan sonra gerisini tam hatırlamıyorum… Ben gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Beni kim hastaneye getirdi, ne oldu hiç bilmiyorum… Belim kırıldı, kımıldayamıyorum. 45-50 TL ödemesin diye bana saldırdı. Ben bu kişiden şikayetçiyim, ağır bir ceza almasını istiyorum… Polise de gerekli ifadeyi verdim. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Ben burada yargılanıp ceza almasını ama sonra Türkiye’ye iade edilmesini istemiyorum”

“Tek ekmek kapım taksicilik”

Taksisinin tek ekmek kapısı olduğunu, başka geçim kaynakları olmadığını belirten Karaçor, “Anlaşılan uzun süre tedavi göreceğim. Bu sürede ne yapacağımı bilmiyorum. Taksi ailemin tek ekmek kapımızdır. Taksi benimdir keşke araca zarar verseydi de en azından onu düzeltirdik. Ama ben şimdi nasıl geçineceğimizi düşünüyorum. Sağlıma kavuştuğumda bu işi devam ettireceğim çünkü başka geçim kaynağımız yok. Emekliliğime 4-5 yıl var, borçlarımız var” şeklinde konuştu.

“Taksicilerin can güvenliği yok”

15 yıllık taksici olan Karaçor, taksiciler için önlemler alınmasını istedi. Karaçor, şunları söyledi:

“15 yıllık taksiciyim. İlk kez böyle bir olay başıma geldi. Bazı ufak tefek olaylar başıma geldi ama bu kadar ciddi değildi. Taksicilerin can güvenliği yok. Taksiciler Birliği ile Polis Örgütü’nün birlikte hareket edeceği bir çalışma yapmaları gerekir. Devlet de önlemler almalı. Araçlara alarm sistemi gibi bir şeyler koymalar gerekir. Avrupa ülkelerinde çeşitli yöntemlerle taksiciler korunuyor. Aslında Avrupa ülkelerinde böyle şeyler olmuyor. Bu saldırılar bir iki defa olmadı aslında taksiciler şimdi şimdi ayaklanmaya başladı. Bu ülkede eskiden sevdiğim bir ülkeyi ama şuanda gittikçe sevmemeye başladım. Ben de Türkiyeliyim ama Türkiye’den gelen bu tür insanlar bu gibi olaylar huzurumuzu kaçırıyor”

Şahin Kaçor’un eşi Fatma Karaçor:

“Bu adam sadece ekmeğinin peşindeydi, çok sinirliyim…”

Eşi Şahin Karaçor’un darp edilmesine büyük öfke duyan Fatma Karaçor, tutuklanan zanlının en ağır cezaya çarptırılmasını istediğini söyledi. Karaçor, şöyle konuştu: “Bu olay Granda Pasha Otel önünde oldu. Orada hiç mi güvenlik yoktu ki eşim bu hale geldi. Çok sinirliyim… Bu kişinin cezasını çekmesini istiyorum. İçki içmesini bilmiyorsa içmesin. İçki içip de taksiciye saldırma hakkı yoktur. Bu adam ekmeğin peşinde sadece bu nedenle canım çok sıkkın. Ben 1 buçuk yıl önce oğlumu kaybettim. Benim canım zaten sıkkın bir de bu canımızı sıktı. Onun canı gezecek diye ve ekstra ücret ödemesin diye saldırmak zorunda değil. O kim oluyor? Kendi gücüne dayanıp da daha güçlüyüm, vücut geliştirme sporcusuyum diyerek adamı taksinin içinde adamı mı döveceksin. Madem erkeksin o zaman bekle adam dışarı çıksın ya da adamı dışarı çıkar da ne yapacaksan yap. Arabanın içinde adamı dövmeye utanmıyor. Adam 51 yaşında ve arabanın içinde savunmasız kaldı. Bunun derdi bir de bununla uğraşıyoruz. Bu adam sporcuymuş? Sporcu böyle olmaz, sporcu dediğin hoşgörülü olmalı. Sporcu olmuş ama adam olamamış. Bugün benim eşime yapılan yarın bir başkasına yapılır”

Taksiciler: “50 TL için bu saldırıya maruz kalması kabul edilemez”

Şahin Karaçor’u hastanede ziyaret eden taksici arkadaşı Bülent Yavaş ise alarm, anons ve kabin gibi önlemlerle taksicilerin koruma altına alınması gerektiğini söyledi: “Şahin arkadaşımız iyi bir insan. 50 TL için bu saldırıya maruz kalması kabul edilemez. Madem tatile geliyorsun o zaman tatilini yap geri dön. Sonuçta biz her türlü çileyi çekiyoruz, üzerine insanların kahrını da çekiyoruz bir de üzerine böyle bir dayak yenilmesi düşünülemez. Devletin de artık buna el atması lazım ki böyle suç işlendiği zaman karşılığını görsünler. Benim başıma da aynı olay geldi. Bir müşteriyi istediği yere götürdüm taksimetreyi de açtım fiyatını söylediğim halde adam kabul etmedi ve küfretti. Ben de duymazdan geldim. Bunlar olacak şeyler değil. Devletin buna artık çare bulması lazım. Polise bağlı alarm sistemi kurulabilir, anons sistemi ya da Avrupa’daki gibi şoförü koruyan kabinler de konulabilir. Bu tür önlemler de alınabilir”

“Tehlike içerisindeyiz”

Taksici Nazmi Bilgin ise can güvenliklerinin olmadığını, tehlike içerisinde bulunduklarını aktarak, şunları söyledi: “Girne bölgesinde Şahin abi kadar sakin, efendi dürüst bir insan. Kesinlikle bu olaylardan uzak duran bir insandır. Ben Şahin abiye yapılan olaydan dolayı o şahısın hüküm giymesini istiyorum. Ağır bir cezaya çarptırılmasını istiyorum. Bu yaşananlara karşıyız. Tüm taksiciler bu kişiden şikayetçiyiz. Bu adam nasıl geçinecek. Bütün taksiciler borç içindedir”



Taksici Şahin Karaçor’un hastanedeki tedavisi sürüyor, yüzü morluklar içerisinde



Eşi ve taksici arkadaşları Karaçor’u yalnız bırakmıyor