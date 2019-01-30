50 hapı ithal ettiren yakalandı

Geçtiğimiz hafta 50 adet uyuşturucu hapla yakalanan ve halen tutuklu olan T.G.’i yönlendirdiğine ve uyuşturucuyu alması için kaynak sağladığına inanılan C.G. tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Mehmet Sevinç, 23 Ocak’ta Güney Kıbrıs’tan 50 hap ithal ederken tutuklanan T.G.’ten yapılan soruşturmada, konu hapları zanlı C.G’in yönlendirmesiyle ithal ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Sevinç, zanlı C.G.’in gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ancak soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.