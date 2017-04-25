5 yılda 27 bin çocuk tiyatroyla buluştu

5 Yıldır çocuk tiyatrosuna destek veren Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu yaklaşık olarak 27 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile süren bu işbirliğinde Nisan ve Mayıs ayları kapsamında ilkolulları ziyaret ederek çocuklara üçretsiz oyunlar oynanmaya devam edilmektedir.

Etkin eğitimin nasıl olabileceği konusunda ipuçları veren oldukça dinamik ve müziklerin de ön plana çıktığı oyunun yönetmenliğini Hatice Tezcan yaptı. Oyunda, Aytunç Şabanlı, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Cem Aykut, Umut Ersoy ve Rıza Şen rol alıyor.

“Soytarılar Okulu” adlı oyun Limasol Türk Koopertif Bankası’nın bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluğun katkıları ile Nisan ayında Lefke İstiklal İlkokulu öğrencileri ile buluştu. 250’den fazla öğrencinin izlediği oyun minikler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

Oyunu ayrıca Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Bankanın Genel müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Belediye Başkanı Mehmet Zafer, okulun müdüresi İpek Çorba, öğretmenler ve Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri Akile Y. Tatarlar, Özlem K. Soykan ve İpek Halim izledi.

Müdüre hanım Limasol Bankasına, Hüseyin Kemaler’e ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na çok teşekkür ederek merkeze uzak bölgelerdeki çocuklara böyle kültürel etkinliklerin taşınmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve teşekkür etti.