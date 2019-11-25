5 yılda 24 kadın cinayeti

Kıbrıs’ın güneyinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle dün yürüyüş yapıldı.

Politis gazetesi, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ağ” örgütü tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanların slogan ve pankartlar eşliğinde kadına yönelik şiddet aleyhinde tedbir alınmasını istediklerini ve kurumsal koruma talep ettiklerini yazdı.

Haberde, Kıbrıs’ın güneyinde 2015-2019 yılları arasında 24 kadın cinayeti meydana geldiği ifade edildi.