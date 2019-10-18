5 yıla kadar hapisliği var

Fehime ALASYA

Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa dosya iletildi, Polis Basın Subaylığı’ndan YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada birçok hakaretin incelmeye alındığı belirtilirken, gözler ceza-i yaptırıma çevrildi.

Hakaret ve tehditlerin vatandaşa yapılmasında 3 yıla kadar hapislik cezası olduğunu belirten hukuk camiası, söz konusu paylaşımların Cumhurbaşkanı veya makamına yapılması durumunda ‘ağır suça girdiği’ gerekçesiyle beş yıla kadar hapislik cezası içerdiğini kaydetti.

Fasıl 154 Ceza Yasası altındaki Kamu Düzenine Aykırı Suçlar Başlığı’nı işaret eden avukatlar, söz konusu maddelerde Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi ve Devleti aşağılamayı veya küçük düşürmeyi kapsayan içeriklerle ilgili soruşturma başlatılıp dava açabileceğini belirtti.

Ülkede bilişim yasasının bulunmadığına da dikkat çeken avukatlar, buna rağmen hakaret ve tehditlerin soruşturma kapsamına alınıp, mahkemeye taşınabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin tanınmış spor yorumcularından Ahmet Çakar’ın açıklamalarına ilişkin video görüntüleri ile soruşturma başlatılabilineceğine de değinen hukuk camiası, Çakar’ın adaya girer girmez sorgulanabileceğini dile getirdi.

YASA NE DİYOR? 47. (b) Müfsit niyetle herhangi bir kelime veya belge yayınlayan veya herhangi bir şekilde görünebilen gösteride bulunan her hangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 48. Bu Yasanın 47. madde amaçları bakımından müfsit niyet : (a) Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi ve Devleti aşağılamayı veya küçük düşürmeyi; Veya; (d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini ve Devletin adalet ve yargı yönetimini aşağılamayı veya küçük düşürmeyi amaçlayan bir niyeti anlatır.

Polis: “Basında çıkan birçok hakaret incelmeye alındı”

Polis, basında çıkan bazı hakaretlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıklarken, bunların suç teşkil edip etmediğinin araştırıldığını ifade etti. Açıklamada, “Basında çıkan birçok hakaret incelmeye alındı” denildi.

Kaç belge veya kaç dosya için inceleme başlatıldığı gizli tutulurken, konuya ilişkin herhangi bir rakam açıklanmadı.

Başlatılan incelemeler arasında kamuoyunda geniş yer bulan Türkiye’nin tanınmış spor yorumcularından Ahmet Çakar’ın bulunup bulunmadığı ise merak konusu oldu.

Resmi makamlarca bu yönde bir açıklama yapılmazken, söz konusu hakaret ve küfür içeren görüntüleri de inceleme altında olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’nin tanınmış spor yorumcularından Ahmet Çakar’ın açıklamalarına ilişkin video görüntüleri ile soruşturma başlatılabilineceğine değinen hukuk camiası, Çakar’ın adaya girer girmez sorgulanabileceğini dile getirdi.

HUKUK CAMİASINDAN DEĞERLENDİRME:

Av. Ürün Solyalı: “Cumhurbaşkanı’na yapılan hakaret ağır suçtur, beş yıla kadar hapis cezası var”

“Öncelikle kişisel şahsına yapılan tehditler suç sayılır. Polise aktarılması önemliydi. Cumhurbaşkanı’na yapılan hakaret ve tehditler ise yasanın 47 ve 48. Maddesinde belirtildi. Burada hakaret etmeyi veya küçük düşürmeyi amaçlayan herhangi bir kelime veya bildiri yapan kişi ağır bir suç işlenmiş olur ve beş yıla kadar hapis cezası vardır. Dolayısıyla bugün şikayet ile başlayacak olan soruşturmada kimlerin ismi veya dosyası verildi açıklanmadı. Ama eğer Ahmet çakar öncelliğinde de makamına yönelik bir şikayet varsa polis soruşturmayı ileri götürür, tespit olduğunu fark ederse tutuklanmasına kadar ileri götürebilir. Ve eğere ülkeye girerse tutuklanıp yargılanır.”

Av. Çağan Özatay: “Bir kişiye hakaret etmek 3 yıl, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek ise 5 yıla kadar hapis cezasını kapsıyor”

“Bir kişiye hakaret etmenin cezası ile Cumhurbaşkanı’na hakaret emenin cezası farklıdır. Bir kişiye hakaret etmek 3 yıl, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek ise 5 yıla kadar hapis cezasını kapsıyor. Bu ağır bir suçtur.

Savcılığa soruşturma için yapılan başvuru soruşturma yöntemi sayılmaz, sadece bilgisine getirilir. Soruşturma yetkisi sadece polistedir. Polis bu dilekçeyi veya yapılan hakaretleri araştıracak ve Fasıl 154 madde 48 altında ceza davası açacak, kovuşturmasını ise savcılık yapacaktır.

Soruşturma başlatmak için polis şikayet gelmesini beklemez, kendiliğinden soruşturma açma yetkisi vardır.

Türkiye’den de çok ciddi anlamda hakaret ve ölüm tehditleri varmış, bunun Cumhurbaşkanı özelinde de olduğunu düşünmüyorum, bunlar devleti ilgilendiren suçlardır bence, etraflıca soruşturma yapılıp ciddi cezalar verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Düşünce özgürlüğünden kimseye hakaret edilmemesi bir yana bu makamda bir kişiye pervazsızca hakaretler hiç edilememeli.”

Av. Erdaş Erbilen: “Kişi ülkeye geldiği anda derhal polise sevk edilir”

“Bilişim yasamız olmadığı için biraz sıkıntılı olabilir ama yine de polis derinlemesine soruşturmaya gitmeli.

Devletin avukatı olarak polis dosyayı savcılığa sevk eder, oradaki görüşe göre dosya dava açmaya uygunsa, dava açılır. Şener Levent örneği de bu yasada geçerlidir.

Eğer Ahmet Çakar adına bir suç duyurusu varsa, bu şahısla ilgili polis işlem başlatır ama dosya askıda kalır. Hakareti yapanın da ifadesi alınır, ama yurt dışındaysa polis kapılara bildirim yapar, kişi ülkeye geldiği anda derhal polise sevk edilir. Ama Kıbrıs’a giriş yapmıyorsa dosya askıda kalır. İleri işlem yapılamaz, ülkede olmayan birine de dava açılmaz. Ülkeye girer girmez hemen müdahale edilir.”





Konuya ilişkin Fasıl 154 Ceza Yasasında yer alan bazı maddeler:

47. (a) Ortak amaçlı herhangi bir müfsit niyeti gerçekleştirmek için başka kişi ve kişilerle gizli ittifak yapan ; veya

(b) Müfsit niyetle herhangi bir kelime veya belge yayınlayan veya herhangi bir şekilde görünebilen gösteride bulunan her hangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

48. Bu Yasanın 47. madde amaçları bakımından müfsit niyet :

(a) Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi ve Devleti aşağılamayı veya küçük düşürmeyi;

Veya; (d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini ve Devletin adalet ve yargı yönetimini aşağılamayı veya küçük düşürmeyi amaçlayan bir niyeti anlatır.





Polis ve savcılığa dosya!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ailesine yönelik son günlerde özellikle sosyal medya aracılığıyla ölüm tehditleri savuran, şiddet, küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilerle ilgili bir dosya Cumhurbaşkanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletildi.

Her iki kuruma iletilen yazıda, Cumhurbaşkanı ile aile fertlerine ölüm tehdidi yönelten kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

Birçoğu Türkiye’de aktif hesap kullanıcısı olduğu gözlemlenen bu kişiler arasında KKTC yurttaşları da bulunuyor. Ölüm tehdidi, şiddet, küfür ve hakaret içeren paylaşımlar dün Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından Başsavcı Behiç Öztürk’e, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ tarafından ise Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na teslim edildi.

Polis Genel Müdürü Manavoğlu, konuya ilişkin kendileri tarafından halihazırda başlatılan bir çalışma bulunduğunu, dün verilen dosyanın da eklenerek gereğinin süratle yapılacağını belirtti. Başsavcı Behiç Öztürk de “Tüm hassasiyetimizle çalışacağız” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa, polisin ilgili birimlerince saptanacak olan benzeri diğer iletilere yönelik gerekli teknolojik tespitler de yapılarak, paylaşımların failleri hakkında tüm yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılmasının gerekliliği hatırlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa dün teslim edilen dosyanın bir kopyası TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne de iletildi.