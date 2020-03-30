5 yeni vaka, toplam vaka 69

Sağlık Bakanı Ali Pilli coronavirüs salgınına ilişkin yeni açıklama yaptı, bölgelere yönelik dağılımı da duyurdu. Bakanın açıklamasına göre Kuzey Kıbrıs’ta 5 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 69’a çıktı.

Yeni vakaların 1'i Karpaz, 2’si Lapta 2’si Gönyeli’de tespit edildi

Bölgelere göre dağılım şöyle:

Lefkoşa: 9

Gönyeli: 2

Mağusa: 3

Beyarmudu: 3

Lapta: 6

Girne: 2

İskele/ Karpaz: 14