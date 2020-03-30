5 yeni vaka, toplam vaka 69
Yeni vakaların 1'i Karpaz, 2’si Lapta 2’si Gönyeli’de tespit edildi
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Sağlık Bakanı Ali Pilli coronavirüs salgınına ilişkin yeni açıklama yaptı, bölgelere yönelik dağılımı da duyurdu. Bakanın açıklamasına göre Kuzey Kıbrıs’ta 5 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 69’a çıktı.
Yeni vakaların 1'i Karpaz, 2’si Lapta 2’si Gönyeli’de tespit edildi
Bölgelere göre dağılım şöyle:
Lefkoşa: 9
Gönyeli: 2
Mağusa: 3
Beyarmudu: 3
Lapta: 6
Girne: 2
İskele/ Karpaz: 14
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