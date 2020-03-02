5. Tatlısu Ot Kültür Festivali yapıldı

Tatlısu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlene Ot Kültür Festivali’nin 5’incisi dün köy meydanında gerçekleşti.

Festivalde kurulan stantlarda bölgeden toplanan çeşitli bitki ve otların satışı yapıldı, çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinliğe Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, parti genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan açılışta yaptığı konuşmada “bugün içimiz buruk Anavatan’da şehit düşenler var, Hastanede yaşanan kayıplarımız var, ama burada stant kuranların da emekleri var” diyerek yaşanan bu olumsuz gelişmelerden dolayı etkinlikteki müzik ve eğlence gösterilerinin iptal edildiğini kaydetti. Kültür ve sanata büyük önem verdiklerini de söylenen Orçan, Türkiye’den 50 kişilik bir turist kafilesinin festivale özel olarak ülkeye geldiğini ve bunun da bir ilk olduğunu ifade etti”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Şehit düşenler ve hastane yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek ailelerine de sabır diledi. Ülkede üreterek başarılı olunabileceğini ifade eden Uluçay, ekonominin büyümesi, daha ileriye gitmek ve gelecek nesillere çok daha güzel bir miras bırakmak için yerel ürün ve değerlerin ön plana çıkarılması gerektiğini kaydetti. Söz konusu festivalin buna katkı yaptığını ve uluslararası düzeyde olduğunu söyleyen Uluçay, Cittaslow’a üye olan Tatlısu Belediyesinin ülkenin tanıtımına da katkı yaptığını belirtti.