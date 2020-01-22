“5 senedir koçanımızı alamadık”

Gaziveren köyünde Aphrodite Beach Front sitesinde ev alan İngiliz ve İskoç aileler, evin ücretini ödemesine rağmen koçanlarını alamadı, sitenin yönetimiyle yaşadıkları sorunlar yüzünden davalık oldu; “Devamlı para istiyorlar, nerede harcandığını göremiyoruz, komşularımız burada değilken evini kiraladılar” dediler.

Dila ŞİMŞEK

Gaziveren köyündeki ‘lüks’ site Aphrodite Beach Front’ta ev alan İngiliz ve İskoç aileler, sitedeki ‘yönetimle’ ilgili art arda yaşadıkları ‘maddi ve manevi’ sorunlar yüzünden davalık oldu. Aldıkları evlerin fiyatını ödeseler de, koçanlarını hala alamadıklarını öne sürdüler.

YENİDÜZEN’e konuşan ev sahipleri, sitede ‘bakım hizmetleri’ adı altında para ödediklerini, karşılığını hiçbir şekilde alamadıklarını anlattı.

“Devamlı para istiyorlar, nerede harcandığını göremiyoruz, komşularımız burada değilken evini kiraladılar” dediler.

Site Yöneticisi Cihan Erdoğan, sitenin havuzlu, spor salonlu, oldukça donanımlı ve büyük olduğuna değinerek, aidatların sözleşmede detaylı olarak yazdığını savundu. Erdoğan, koçanlarla da ilgili açıklama yaparak, “Müşteriler yabancı olduğu için mal iznine Bakanlar Kurulu karar veriyor, bu bizim elimizde olan bir şey değil” dedi.

“Elektriğimiz Kıb-Tek’in fiyatının 2 veya 3 katı fiyatında. Suyumuzu da belediye 4 TL’ye vermesine rağmen 7 TL olarak ödüyoruz”

Aphrodite Beach Front’ta birkaç sene önce ev satın alan aileler, evi satın alırken tam tutarı ödediklerini ve eve yerleştiklerini, ancak hala koçanlarını alamadıklarını kaydetti. Anlattıkları sorunları, sadece kendileri değil, sitede yaşayan birçok insanın da yaşadığına değinen ev sahipleri, “Her ay 80 ile 130 Pound arası bakım hizmeti ödüyoruz. Elektriğimiz Kıb-Tek’in fiyatının 2 veya 3 katı fiyatında. Suyumuzda, belediye 4 TL’ye vermesine rağmen 7 TL olarak ödüyoruz. Ayrıca site için yapılacak masraflar için veya alınacak bir karar için oy verme, konuşup danışma gibi bir olanağımız kesinlikle yok” diyor.

“Ev sahipleri uzun süreliğine ülkelerine gidip döndüğünde, evinde başkasını buldu”

İskoç çift Jackie Sheekey ve Rab Sheekey, sitede yaşayan komşularının zaman zaman ülkelerine dönüp uzun bir süre kaldığına değiniyor. “Komşum, eve göz kulak olmam için, ara sıra havalandırmam için anahtarını bana bırakmıştı. Eve gittiğimde, yatağın kullanılmış olduğunu, banyoda kullanılmış havluları, kullanılmış bardakları buldum ve çok şaşırdım. Komşum bu şekilde bırakmamıştı. Ayrıca, geri döndüklerinde bazı şeylerin de ortadan kaybolduğunu fark ettiler” diyen Jackie Sheekey, “Bir keresinde, bir komşumuz ülkesine gitmiş, sabaha karşı bir vakitte havalimanından evine döndüğünde yatağında uyuyan insanlar bulmuştu. Site yönetimiyle, bizlerden davalı 8 kişi var. Kıbrıslı Türk bazı aileler de ayrıca yönetimle davaları sürüyor. Eve zorla girilmemişti, komşularımız evi kiralamadı, belli ki ofis anahtarı vermişti onlara…” şeklinde anlatıyor.

“Verilen hizmetten memnun kalmasak da, site yönetiminin seçtiği şirkete aylık ödeme yapmak zorundayız”

Senelerdir sitedeki evinde yaşayan John Kgrry, site yönetimiyle sıklıkla yaşadığı tartışmalardan dolayı davalık olduğunu belirtti. “Öyle bir duruma geldi ki, kendi evime kendi su depomu aldım. Site yönetimi var, ancak bizim oylama veya seçim yapma şansımız yok. Koçanlar onların üstüne olduğu için, sitede yapılan her değişikliğe onlar karar veriyor ancak biz ödüyoruz. Sitede on tane araba var, sözde bu arabalar dışarıdan yapılan alışveriş ve ihtiyaçlar için kullanılıyor… Ancak kullanmasak da bizden ücret talep ediliyor, yakıt için… Ayrıca bakım hizmetini verecek şirketi de biz seçemiyoruz. Verilen hizmetten memnun kalmasak da, site yönetiminin seçtiği şirkete aylık ödeme yapmak zorundayız” diye açıkladı.

Tek istediklerinin şeffaflık ve talep edilen ücretlerin nerelerde kullanıldığının açıklanması olduğunu vurgulayan Kgrry, sitede verilen hizmetler ve yapılacak yeniliklerin de sitede yaşayan herkesin oylamasıyla karar verilmesi gerektiğine işaret etti.

Kgrry, evlerin fiyatlarının ödenmesine rağmen, davalık oldukları için koçanlarının kendilerine verilmediğini ve Bin 500 Pound talep edildiğini öne sürdü.

Kgrry, elektrik ve su Türk Lirasıyla ödenirken bakım ücretinin Pound olarak hesaplanmasının da olağan olmadığını söyledi.

“Beş senedir koçanımızı alamadık”

Beş senedir koçanlarını almak için çabaladıklarını anlatan İngiliz çift Keith ve Jeniffer Goddard, su depolarındaki bir şeyin kendilerine danışılmadan değiştirildiğini ve ücretinin istendiğini belirtti. Sözleşmelerin Türkçe olduğunu, yapılan ödemelerle ilgili hiçbir detaylı cevap alamadıklarını söyleyen çift, her ay çeşitli nedenlerle para istendiğini, ancak açıklama yapılmadığını kaydetti. “Bu ülkede, bizler gibi 8 Bini aşkın insan yaşıyor. Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz, ailelerimiz sık sık bizi ziyarete geliyor. Kıbrıs’ta yaşamak istiyoruz ve burayı seviyoruz, ancak sistemsizlik ve bizlerin para makinesi gibi görülmesi, kendi memleketimizdeki insanlar için kötü bir izlenim yaratıyor” dediler.

Joya Cyprus Ltd. çalışanı ve Site Yöneticisi Cihan Erdoğan:

“Geçtiğimiz sene 40 kişiye koçanı verildi”

Site Yöneticisi Cihan Erdoğan, sitenin havuzlu, spor salonlu, oldukça donanımlı ve büyük olduğuna değinerek, aidatların sözleşmede detaylı olarak yazdığını savundu. Erdoğan, koçanlarla da ilgili açıklama yaparak, “Müşteriler yabancı olduğu için mal iznine Bakanlar Kurulu karar veriyor, bu bizim elimizde olan bir şey değil” dedi.

Erdoğan, “40 dönümlük arazide, kapalı ısıtmalı yüzme havuzumuz, yarı olimpik havuzumuz ve süs havuzlarımız var. Yazları iki sahil güvenlik görevlisi ve gece bekçisiyle havuz bekçimiz var. Altı bahçıvanımız, üç temizlik görevlimiz, üç teknik eleman, muhasebeciler ve birçok ek masraf var. Tüm bunlar detaylı olarak bakım sözleşmesinde mevcut. 300’e yakın daire var. Böyle donanımlı bir siteden söz ediyoruz. 35/2010 kat mülkiyeti yasası adı altında bunlar aidattan karşılanıyor. Sitemiz belki de ülkenin en iyi bakılan sitesidir. Geçtiğimiz sene 40 kişiye koçanları verildi. Bildiğiniz gibi bu kişiler yabancı olduğu için Bakanlar Kurulu onayı gerekiyor, bu bize bağlı bir şey değil” şeklinde açıklamada bulundu.