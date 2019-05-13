5 saatte kahveye onay

Didem MENTEŞ

“Dörtlü Koalisyon Hükümeti”nden çekilerek, bu hükümeti sonlandıran Halkın Partisi, dün akşam 5 saati aşkın bir süre toplantı yaptı.

HP’ye yakın kaynaklar önemli tartışmaların yaşandığını iddia eti, parti meclisi olası bir “UBP-HP Koalisyonu” öncesinde gerildi. Kamuoyunda Özersay ve HP’ye yönelik yükselen sesler ve eleştiriler, Halkın Partisi’nin dün akşamki toplantısına da yansıdı.

Toplantı sonunda açıklama yapan Özersay, sonuca yönelik değil, sürece yönelik bir karar ürettiklerini ifade ederek, “PM’den hükümet görüşmelerine başlama kararı çıktı. Herhangi bir partinin talep etmesi halinde görüşmelere hazırız” dedi.

Kararın oy çokluğu ile alınması ise Parti içindeki huzursuzluğa yönelik önemli bir veri olarak dikkat çekti.

“Toplantıda kriter belirlemedik”

Bir soru üzerine Özersay, toplantıda koalisyon ile ilgili herhangi bir kriter belirlemediklerini, kriterleri belirledikleri zaman açıklayacaklarını söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, "UBP ile 'kahve bile içmem' diyenler tarafından hükümete getiriliyor" yönündeki sözlerine yönelik soruya ise Özersay, şunları söyledi: “Daha önce çok net bir biçimde koalisyon kurmayı düşünmediğimiz için, bir zaman kaybı olacağı gerekçesi ile bunu söylemiştik ve izahını da yapmıştık. Dolayısıyla hiç kimse kendi kendini kandırmasın bu akşam partinin aldığı kararda görüşme talebi gelirse hangi siyasi partiden olursa olsun görüşmek yönünde bir karardır. İllaki koalisyon kurmakla sonuçlanmayabilir. Muhalefet kalmakla da sonuçlanabilir. Yapılacak olan talep ve gelecek olan görüş sonrasında yapılan PM sonrasında bu süreç ilerleyecektir” dedi.