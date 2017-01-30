5 Mile’da rengârenk gece

Girne’de son dönemlerin en çok tercih edilen eğlence mekanlarından biri olan 5 Mile Club’ta eğlence bitmiyor. Eşsiz DJ performansları ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatan 5 Mile Club’ta her hafta düzenlenen özel partiler büyük ilgi görüyor. Son dönemlerde Girne’ye yeni bir soluk getiren mekanda geçtiğimiz Cuma akşamı Vanessa Moreno sahne alırken, DJ Emrah Bolat da Moreno’ya eşlik ederek, geceyi rengarenk hale çevirdi. Mekanda Cumartesi akşamı ise Türkiye’de son dönemlerin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri Merve Sanay ve Damla Ekmekçioğlu sahne aldı. Etkili sahne şovlarıyla büyük ilgi gören ikili, mekanı dolduranlara eğlenceli anlar yaşattı.