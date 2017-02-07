5 Mile’da ‘Red Velvet Night’

Girne’nin son dönemlerdeki gözde eğlence mekanları arasında yer alan 5 Mile Club’ta önceki akşam konuklar güzel bir gece yaşadı. DJ Emrah Bolat ve DJ Tecer Haslıel’in çaldığı setlerle coşan 5 Mile konukları ‘Red Velvet Night’ konseptiyle düzenlenen gecede eğlencenin doruğuna çıktı. Son dönemlerde yaptığı özel partilerle de adından söz ettiren 5 Mile Club’ta hafta sonları yerli ve yabancı DJ performansları dikkat çekerken, eğlenceseverler de mekana olan ilgilerini günden güne artırıyor.