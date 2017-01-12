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  3. 5 Mile Club’tan bomba transfer!
5 Mile Club’tan bomba transfer!

5 Mile Club’tan bomba transfer!

Geçtiğimiz ay eğlence severlerin hizmetine muhteşem bir giriş yapan 5 Mile Club, bomba transferlere devam ediyor.

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Geçtiğimiz ay eğlence severlerin hizmetine muhteşem bir giriş yapan 5 Mile Club, bomba transferlere devam ediyor. Bu çerçevede 5 Mile Club İşletme Müdürlüğü görevine ülkemizin moda ikonu Gülçin İncirli’yi getirtti.

Kusursuz müzik, eğlence ve hizmet temel ilkelerimizi yerine getirmek için bu sektörüdeki en iyiler ile anlaşacaklarını vurgulayan 5 Mile Club Direktörü Ziya Ergüçlü, eskiden olduğu gibi eğlence sektörünün yine 1 numarası olacaklarını ve bunu için ne gerekirse yapacaklarını söyledi.

10 Ocak Salı itibari ile 5 Mile Club bünyesinde transfer olan Gülçin İncirli, Şubat ayı itibari ile akıllardan silnemeceyek organizasyonlara imza atacaklarını ve eğlencede sınır tanımayacaklarını söyledi.

 

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