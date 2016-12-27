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5 Mile Club eğlence sektörüne geri döndü

5 Mile Club eğlence sektörüne geri döndü

5 Mile Club, 24 Aralık Cumartesi akşamı coşkulu bir açılışa imza attı.

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Ülkemizde uzun yıllar eğlence sektöründe öncülük yapan 5 Mile Club, uzun bir aradan sonra yeniden eğlence sektörüne adım attı. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yenilenen dekoru ve eğlence anlayışı ile eğlence sektörüne tekrardan adım atan 5 Mile Club’ta coşku hat safhadaydı.

5 Mile Club, açılış gecesinde club Dj’leri Sega ve Tecer Haslılel’in yanı sıra açılış gecesine özel olarak kabin başına geçen Umut Özsoy’da çaldığı setler ile ritmi üst seviyede tuttu.

Gecede dans gösterileri ile Julia Polskova’nın danscıları ve yurtdışından özel olarak getirdilen danscılar, sahne aldı.

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