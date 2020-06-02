5 metre yükseklikten düştü!
Girne Ordu Pazarı yakınında bir binada iş yaptığı sırada 5 metre yükseklikten düşen Samet Kurt yaralanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Girne Ordu Pazarı yakınında bir binada iş yaptığı sırada 5 metre yükseklikten düşen Samet Kurt yaralanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saat 12.00 sıralarında gerçekleşen iş kazasında, demir işi yapan Kurt dengesini kaybederek, yan binanın çatısına düştü. Olay sonrasında yaralanan Kurt, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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