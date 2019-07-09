5 kök bitki zanlısına ek tutukluluk

Girne’de evinde yapılan aramada 5 kök bitki bulunduğu iddia edilen zanlı İ.D. dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, 04 Temmuz 2019 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Çatalköy’de İ.D.’nin (E-28) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki, 0,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.