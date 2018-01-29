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5 kişi gözaltına alındı

5 kişi gözaltına alındı

Polis, Afrika Gazetesi önü ve Cumhuriyet Meclisi’nde 22 Ocak’ta yaşananlarla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan beş kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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Polis, Afrika Gazetesi önü ve Cumhuriyet Meclisi’nde 22 Ocak’ta yaşananlarla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan beş kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.  

Az önce Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada A.T. (E-46), Ü.T. (E-40), M.İ. (E-53), A.D. (E-22) ve B.A. (E-35) isimli şahısların gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi önünde meydana gelen olaylarla ilgili olarak gözaltına alınanlar arasında AK Hataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek’in de olduğu öğrenildi. İpek, gazeteyi protesto etmek bahanesiyle gazete binasına taşla saldırırken objektiflere takılmıştı. Öte yandan Mehmet İpek, olayların olduğu gece Cumhuriyet Meclis’inin açılışı dolayısıyla düzenlenen kokteylle katılmış, UBP’li milletvekilleri Ersin Tatar ve Olgun Amcaoğlu ile kameralara poz vermişti.

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