“5. Kent ve Çevre Çalışmaları” Mağusa'da yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara Üniversitesi ve Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde “5. Kent ve Çevre Çalışmaları” toplantısı düzenleniyor.

Ülkemizden ve yurt dışından belediye başkanlarının ve yerel yönetim temsilcilerinin de katılacağı iki günlük toplantı, 16 Nisan Pazartesi günü saat 09.30’da, Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ile Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek toplantı, “Küreselleşen Dünyada Yerel Siyaset, Yerel Hizmet” konusu ile yerel yönetimlere kent ve çevre yönetimi anlamında ışık tutmayı amaçlıyor.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş’in gerçekleştireceği sunumun sonrasında DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri müzik dinletisi sunacak.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray’ın moderatörlüğündeki ilk oturumda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Mengi ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşcioğlu “KKTC ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazım Beratlı “Kentlilik Bilinci ve Yerel Yönetimler”, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan “Küreselleşme, Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları”, Doç. Dr. Birol Ertan “Küreselleşme ve Yerel Yönetimlerin Geleceği” konularında sunumlar yapacak.

Toplantı, 17 Nisan Salı günü de devam edecek